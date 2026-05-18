Revienta la puerta para llevarse gominolas y chocolatinas: así actúa el ladrón reincidente que asalta las instalaciones del Club Deportivo Turón

No se va a hacer rico, pero le puede dar una hiperglucemia. Es el ladrón que le ha cogido “cariño” a la sede del Club Deportivo Turón, el bar del equipo. Si hace unos días, el 4 de mayo, sí que se llevó un pequeño botín económico, este fin de semana al caco se llevó la bolsa cargada de gominolas y chocolatinas.

Daños en la puerta del local

En el equipo de fútbol ya están cansados de que entren a robar en su sede. En lo que va de mes la misma persona ha entrado dos veces en las instalaciones. El botín no es gran cosa, algo de dinero el primer día y las chuches del domingo, “lo que ocurre es que cada vez que entra rompe la puerta y cambiar el cristal nos cuesta 120 euros”, explica Julio Ordóñez, presidente del Club.

La puerta del local del Club Deportivo Turón, rota por el asaltante / LNE

Lo más probable es que el ladrón no tarde mucho en caer. En las dos ocasiones fue grabado por las cámaras de seguridad y las imágenes ya están en manos de la Guardia Civil. Además, el club ha compartido el vídeo de la última “incursión” en sus redes sociales para tratar de localizar al ladrón.

Robos de madrugada

Los dos robos fueron de madrugada. El primero, el del 4 de mayo, a las 4.13 horas. Fue justo el día después de que el Turón celebrase su espicha anual. En aquella ocasión se llevó la caja registradora en la que había dinero para el cambio.

El segundo robo tuvo lugar la madrugada de este domingo, “parece que le gustan los domingos”, bromea resignado el presidente. Los responsables del club ya habían aprendido la lección y no había ni un euro en la caja, además la habían dejado abierta para evitar daños mayores. El ladrón no se fue de vacío, se llevó una bolsa con gominolas y chocolatinas.

Modus operandi

En las imágenes que el equipo ha compartido en sus redes sociales se ve como alguien rompe el cristal de la puerta del local y entra directamente hacia detrás de la barra del bar. Allí enciende la luz buscando el dinero y en cuanto suena la alarma sale corriendo por el mismo hueco de la puerta cargando con la bolsa. El hombre, todo indica que es un varón, va encapuchado por lo que no es reconocible en las imágenes. Aún así, en club ha pedido la colaboración ciudadana por si alguien puede identificar a la persona que sale en el video.