Robots para la inspección técnica del puente atirantado de Sama, que cortará un carril del Corredor del Nalón en la madrugada del miércoles

La circulación de vehículos quedará cortada en el Corredor del Nalón (AS-117), en el puente atirantado de Sama, en el carril de sentido Riaño entre las 23.00 horas del martes y las 5.00 horas del miércoles. Este corte se producirá para realizar una inspección técnica en el puente atirantado de Sama, construido en 1988. Los conductores tendrán dos opciones durante esas horas para desviarse, por el núcleo urbano de Sama o por la carretera LA-3 (La Felguera-Las Piezas).

La actuación se realizará durante esta semana y “complementa las labores realizadas dentro del programa de conservación y mantenimiento de carreteras que el Principado desarrolla en toda la red y que incluye la revisión de las estructuras viarias”, asegura el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. Los trabajos se iniciarán con el uso de un robot que recorrerá los elementos atirantados del puente para recabar información precisa sobre su estado, de modo que se puedan definir con exactitud las posibles actuaciones necesarias.

Estas tareas de revisión de la infraestructura obligarán a interrumpir el tráfico durante unas horas, en el carril en sentido Riaño, a la altura del punto kilométrico 4,8. Este corte de la circulación se programa para uno de los tramos horarios en los que se registra menos densidad circulatoria en el Corredor del Nalón.

El Principado destina este año más de 20 millones a las labores de mantenimiento y conservación en la red carreteras “para garantizar las condiciones de seguridad y un mayor confort a los usuarios”, señalan fuentes del Gobierno regional. Se incluye una planificación plurianual para renovar elementos de señalización vertical y horizontal, desbrozar y limpiar las vías, evaluar estructuras y túneles o sustituir barreras de seguridad.

Las peticiones para desdoblar el Corredor del Nalón llegaron recientemente a la Junta General. El PP logró sacar adelante en la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, una proposición no de ley (PNL) firmada conjuntamente con el Grupo Mixto. Una opción que rechazó el Ejecutivo regional, formado por PSOE e IU, que alude a informes técnicos para su negativa.

Carriles adicionales

El informe de alternativas técnicas encargado por el Principado a una empresa opta por otro tipo de soluciones para aliviar el tráfico en esta carretera, que, según los propios documentos técnicos, está "saturada" en algunos puntos. La solución aportada, y por la que se optará al ser "viable técnicamente" pasa por la construcción de "carriles adicionales que faciliten las incorporaciones y las salidas, con el fin de aumentar la fluidez del tráfico".

Estos carriles adicionales se construirán en los principales accesos al corredor del Nalón. Son el llamado "semienlace" de La Felguera, los enlaces de Ciaño y El Entrego, la salida al centro comercial Valle del Nalón, y los enlaces del Sotón, Sotrondio, Carrio y Pola de Laviana. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias estima que "estas actuaciones mejoren entre un 15 y un 30 por ciento la capacidad de la vía, que constituye un eje vertebrador para todo el valle del Nalón". El Principado prevé licitar las primeras actuaciones -el enlace de Ciaño- "a finales de año, una vez culminado el estudio".