Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El sector de la nieve urge a acelerar las mejoras anunciadas para la estación de esquí de Fuentes de Invierno

Concesionarios y empresarios instan al Principado a planificar con tiempo la próxima temporada

Esquiadores, en Fuentes de Invierno.

Esquiadores, en Fuentes de Invierno. / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Cabañaquinta

Las nevadas de los últimos días en las cumbres asturianas han hecho salir del letargo al sector de la nieve que ya piensa en la próxima temporada. El verano es época de trabajo en las estaciones de esquí para ejecutar obras pendientes y mejoras antes de la llegada del invierno. Así las cosas, la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que agrupa a concesionarios, empresarios, clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, a las asociaciones de vecinos del Brañillín y La Raya y a la asociación de turismo de la montaña central (Asturcentral), ha mostrado su “profunda preocupación” por los “retrasos” en las actuaciones de modernización en Fuentes de Invierno.

Zona media en Fuentes de Invierno.

Zona media en Fuentes de Invierno. / B. B.

Declaración de impacto ambiental

Los colectivos denuncian que han pasado "casi tres meses desde la finalización del periodo de información pública de la declaración de impacto ambiental de Fuentes de Invierno, pero los ciudadanos y usuarios siguen sin noticias concretas" de cómo se encuentra el proceso. Advierten que la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deportes tiene un ritmo "que va en contra de la lógica de cualquier estación de esquí, que ha de orientarse hacia la planificación y anticipación,, por lo que instan a que se agilice la aprobación definitiva de la modificación de impacto ambiental de la estación allerana, vigente desde 2004.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

El cambio permitiría acometer actuaciones que hasta ahora no se podían hacer en Fuentes de Invierno, entre ellas la instalación del sistema de nieve artificial, algo que desde la asociación ven “muy necesario”. Además, el texto delimita también cómo proceder para planificar una "futura conexión con San Isidro" y desarrollar el turismo activo todo el año.

En esta línea, critican desde la asociación, "tampoco parece haber avances acerca de la prometida gestión conjunta de los 4 complejos de esquí asturianos y leoneses". Asimismo, el sector sigue esperando la redacción de proyectos para "el ansiado edificio de servicios en la cota media o el hangar donde guardar y mantener la maquinaria de pistas", sin olvidarse del "proyecto de ampliación de pistas que el presidente Adrián Barbón prometió en su visita a Fuentes el pasado mes de marzo".

Noticias relacionadas y más

El sector concluye exigiendo "pasar de las promesas a los hechos", lamentando que mientras en otros complejos nacionales ya se afanan por licitar y planificar la siguiente temporada, "en Asturias estamos lejos de que las promesas políticas se conviertan en realidades”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
  2. Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas
  3. Una grúa de 24 toneladas, una polea y mucha pericia: el (milimétrico) rescate del camión de la Vuelta Ciclista que quedó suspendido en el aire al borde de un precipicio en el Angliru
  4. Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
  5. Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas que mantiene la guasa con 107 años y será homenajeada el sábado: 'A ver si aguanto el mes
  6. El Ayuntamiento de Langreo hace efectiva la paralización de la reforma urbanística del barrio de El Puente 'para dialogar con los afectados
  7. Más problemas para Hunosa: el Supremo da la razón al Ayuntamiento de Langreo y la empresa no podrá utilizar la escombrera de Iberdrola en Cuturrasu
  8. Cincuenta años tras los fogones con tres generaciones: el establecimiento fundado por emigrantes lavianeses que retornaron con la receta de la pizza argentina

El sector de la nieve urge a acelerar las mejoras anunciadas para la estación de esquí de Fuentes de Invierno

El sector de la nieve urge a acelerar las mejoras anunciadas para la estación de esquí de Fuentes de Invierno

El PP exige al Principado que fije un “calendario, con plazos concretos” para recuperar el servicio “búho” del valle del Nalón

El PP exige al Principado que fije un “calendario, con plazos concretos” para recuperar el servicio “búho” del valle del Nalón

Documental sobre Palestina y coloquio con la activista Juani Rishmawi este martes 19 en Laviana

Documental sobre Palestina y coloquio con la activista Juani Rishmawi este martes 19 en Laviana

Sobrescobio homenajeó a sus mayores en la Fiesta de la Primavera

Sobrescobio homenajeó a sus mayores en la Fiesta de la Primavera

Los ediles no adscritos de Langreo denuncian el recorte de los programas de conciliación familiar para este verano: "Supone un claro retroceso"

Los ediles no adscritos de Langreo denuncian el recorte de los programas de conciliación familiar para este verano: "Supone un claro retroceso"

Nueva exhibición de Benjamín Noval: el asturiano se impone en la Vuelta a los Valles Cántabros

Nueva exhibición de Benjamín Noval: el asturiano se impone en la Vuelta a los Valles Cántabros

Empieza la temporada de fiestas en Laviana: Boroñes empieza con la tradicional "folixa" de Santa Rita

Empieza la temporada de fiestas en Laviana: Boroñes empieza con la tradicional "folixa" de Santa Rita

Los sindicatos mineros claman contra el "pasotismo" de Hunosa y la SEPI en la negociación del plan de empresa (y anuncian "medidas de presión" si no hay avances)

Los sindicatos mineros claman contra el "pasotismo" de Hunosa y la SEPI en la negociación del plan de empresa (y anuncian "medidas de presión" si no hay avances)
Tracking Pixel Contents