El sector de la nieve urge a acelerar las mejoras anunciadas para la estación de esquí de Fuentes de Invierno
Concesionarios y empresarios instan al Principado a planificar con tiempo la próxima temporada
Las nevadas de los últimos días en las cumbres asturianas han hecho salir del letargo al sector de la nieve que ya piensa en la próxima temporada. El verano es época de trabajo en las estaciones de esquí para ejecutar obras pendientes y mejoras antes de la llegada del invierno. Así las cosas, la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que agrupa a concesionarios, empresarios, clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, a las asociaciones de vecinos del Brañillín y La Raya y a la asociación de turismo de la montaña central (Asturcentral), ha mostrado su “profunda preocupación” por los “retrasos” en las actuaciones de modernización en Fuentes de Invierno.
Declaración de impacto ambiental
Los colectivos denuncian que han pasado "casi tres meses desde la finalización del periodo de información pública de la declaración de impacto ambiental de Fuentes de Invierno, pero los ciudadanos y usuarios siguen sin noticias concretas" de cómo se encuentra el proceso. Advierten que la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deportes tiene un ritmo "que va en contra de la lógica de cualquier estación de esquí, que ha de orientarse hacia la planificación y anticipación,, por lo que instan a que se agilice la aprobación definitiva de la modificación de impacto ambiental de la estación allerana, vigente desde 2004.
El cambio permitiría acometer actuaciones que hasta ahora no se podían hacer en Fuentes de Invierno, entre ellas la instalación del sistema de nieve artificial, algo que desde la asociación ven “muy necesario”. Además, el texto delimita también cómo proceder para planificar una "futura conexión con San Isidro" y desarrollar el turismo activo todo el año.
En esta línea, critican desde la asociación, "tampoco parece haber avances acerca de la prometida gestión conjunta de los 4 complejos de esquí asturianos y leoneses". Asimismo, el sector sigue esperando la redacción de proyectos para "el ansiado edificio de servicios en la cota media o el hangar donde guardar y mantener la maquinaria de pistas", sin olvidarse del "proyecto de ampliación de pistas que el presidente Adrián Barbón prometió en su visita a Fuentes el pasado mes de marzo".
El sector concluye exigiendo "pasar de las promesas a los hechos", lamentando que mientras en otros complejos nacionales ya se afanan por licitar y planificar la siguiente temporada, "en Asturias estamos lejos de que las promesas políticas se conviertan en realidades”.
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