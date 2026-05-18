Los sindicatos mineros claman contra el "pasotismo" de Hunosa y la SEPI en la negociación del plan de empresa (y anuncian "medidas de presión" si no hay avances)

SOMA-FITAG-UGT y CC OO de Hunosa calificaron este lunes como "incomprensible e intolerable" la "inacción y el pasotismo" de la dirección de la empresa pública y de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que "mantienen paralizada" la negociación de un plan de futuro para la compañía "sin que exista a día de hoy motivo alguno que lo justifique". Hunosa, prosiguieron ambas centrales, "continúa sin un rumbo definido", por lo que "no descartamos impulsar nuevas medidas de presión para exigir soluciones y compromisos concretos de manera inmediata".

Responsables de los dos sindicatos indicaron que ya "hace más de un mes" que el Principado otorgó la autorización administrativa previa y la autorización de construcción para el proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda, "motivo por el cual la negociación se encontraba paralizada". Esta decisión abrió la puerta a continuar con la obra, después de que el TSJA anulara parte de la tramitación ambiental del proyecto.

"En cada reunión celebrada", señalaron CC OO y SOMA, "se apelaba a la imperiosa urgencia y la necesidad" de cerrar un acuerdo como "elemento de presión, pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Cada día que pasa sin reuniones ni avances es un día perdido, ya que buena parte de los proyectos y actuaciones que deben conformar el futuro plan de empresa siguen bloqueados a la espera de un acuerdo que no llega".

Los sindicatos mineros expusieron que "hemos trasladado reiteradamente nuestra total disposición para reunirnos cuantas veces sea necesario con el objetivo de dotar a Hunosa de un marco estable que aporte certezas a la compañía y a sus trabajadores y trabajadores, tanto los propios como los de las subcontratas".

Paralización

Los representantes de las organizaciones sindicales aseguraron que "hemos sido responsables y comprensivos al aceptar la paralización de la negociación mientras se aclaraba la situación del proyecto de transformación de la central térmica de la Pereda tras la anulación de las autorizaciones ambientales por parte del TSJA. Sin embargo, hace más de un mes que el Principado comunicó a Hunosa la concesión de la autorización administrativa de construcción, motivo principal por el cual la negociación se encontraba en punto muerto. Por lo tanto, a día de hoy, la falta de avances solo puede explicarse por una inacción y una dejadez injustificada y reprobable".

SOMA-FITAG-UGT y CC OO de Hunosa denunciaron, asimismo, "la ausencia de implicación, el desinterés, la indiferencia y la pasividad, no solo de la dirección de la compañía y de SEPI, sino también del Gobierno del Principado de Asturias y del Gobierno de España". Hunosa, argumentaron, "es una empresa pública que ha sufrido las consecuencias del proceso de transición energética, pero las alternativas comprometidas para garantizar la supuesta transición justa tras el cese de la actividad minera, siguen sin materializarse". La empresa pública, remarcaron, "continúa sin un rumbo definido, las comarcas mineras sin un tejido industrial alternativo y los trabajadores de Hunosa y sus empresas auxiliares sumidos en la incertidumbre".

Sin respuestas

Las mismas fuentes anunciaron que "de no producirse avances en un plazo razonable, los trabajadores y trabajadoras no podrán seguir esperando indefinidamente mientras se dilatan decisiones que son clave para su futuro y el de unos territorios con los que el Gobierno sigue teniendo una deuda histórica sin saldar". La "falta de compromiso y de respuestas" solo contribuye a "aumentar la incertidumbre y el malestar en la plantilla de Hunosa y de las contratas, por lo que las organizaciones sindicales no descartan impulsar nuevas medidas de presión para exigir soluciones y compromisos concretos de manera inmediata".