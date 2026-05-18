Sobrescobio homenajeó a sus mayores en la Fiesta de la Primavera
Más de doscientas personas participaron en las celebraciones
D. Orihuela
Rioseco
Los mayores del concejo de Sobrescobio volvieron a disfrutar de su tradicional Fiesta de la Primavera, en la que son invitados a una comida y al posterior baile para agradecer su labor y participación a lo largo del año.
Más de doscientas personas, mayores de 65 años, asistieron en esta ocasión a la fiesta, que tuvo lugar en el Merendero de Anzó. Divididos en tres salones, los participantes disfrutaron de una comida de hermandad, en la que se reconoció además a los asistentes de mayor edad. La Fiesta de la Primavera es un encuentro que lleva cerca de medio siglo celebrándose en Sobrescobio.
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