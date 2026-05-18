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Sobrescobio homenajeó a sus mayores en la Fiesta de la Primavera

Más de doscientas personas participaron en las celebraciones

La corporación municipal, con los homenajeados en la Fiesta de la Primavera.

La corporación municipal, con los homenajeados en la Fiesta de la Primavera. / LNE

D. Orihuela

Rioseco

Los mayores del concejo de Sobrescobio volvieron a disfrutar de su tradicional Fiesta de la Primavera, en la que son invitados a una comida y al posterior baile para agradecer su labor y participación a lo largo del año.

Más de doscientas personas, mayores de 65 años, asistieron en esta ocasión a la fiesta, que tuvo lugar en el Merendero de Anzó. Divididos en tres salones, los participantes disfrutaron de una comida de hermandad, en la que se reconoció además a los asistentes de mayor edad. La Fiesta de la Primavera es un encuentro que lleva cerca de medio siglo celebrándose en Sobrescobio.

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