Arte a la sombra del torreón (de Peñerudes)
La VII muestra de artesanía de la localidad de Morcín reunió a 68 expositores de siete concejos
La VII Exposición de artesanía celebrada el pasado fin de semana en Peñerudes reunió los trabajos de 68 artesanos en diversas materias procedentes de los concejos de Morcín, Riosa, Ribera de Arriba, Quirós, Aller, Mieres y Oviedo.
Las mujeres de la asociación sociocultural “Torreón Coto de Peñerudes”, entidad organizadora del evento, valoraron de forma muy positiva la gran variedad y calidad de las obras presentadas en talla de madera, metal, papel, acuarelas, cuero, tela, mantelerías, flores ornamentales y muñecas confeccionadas a ganchillo. También se mostraron varias colecciones de relojes y navajas, que permanecieron expuestas durante el fin de semana en el centro social de Peñerudes, ubicado a la sombra del torreón medieval del siglo XII. Todos los participantes recibieron un diploma acreditativo.
- La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
- Las amigas centenarias de Langreo recomiendan ir a la peluquería para 'verse guapa' y también 'alimentarse bien
- Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
- Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas que mantiene la guasa con 107 años y será homenajeada el sábado: 'A ver si aguanto el mes
- El Ayuntamiento de Langreo hace efectiva la paralización de la reforma urbanística del barrio de El Puente 'para dialogar con los afectados
- Más problemas para Hunosa: el Supremo da la razón al Ayuntamiento de Langreo y la empresa no podrá utilizar la escombrera de Iberdrola en Cuturrasu
- Cincuenta años tras los fogones con tres generaciones: el establecimiento fundado por emigrantes lavianeses que retornaron con la receta de la pizza argentina
- Roberto García, alcalde de Langreo: 'Es una vergüenza que Duro Felguera pida 16 millones por el taller de Barros