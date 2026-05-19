Arte a la sombra del torreón (de Peñerudes)

La VII Exposición de artesanía celebrada el pasado fin de semana en Peñerudes reunió los trabajos de 68 artesanos en diversas materias procedentes de los concejos de Morcín, Riosa, Ribera de Arriba, Quirós, Aller, Mieres y Oviedo.

Las mujeres de la asociación sociocultural “Torreón Coto de Peñerudes”, entidad organizadora del evento, valoraron de forma muy positiva la gran variedad y calidad de las obras presentadas en talla de madera, metal, papel, acuarelas, cuero, tela, mantelerías, flores ornamentales y muñecas confeccionadas a ganchillo. También se mostraron varias colecciones de relojes y navajas, que permanecieron expuestas durante el fin de semana en el centro social de Peñerudes, ubicado a la sombra del torreón medieval del siglo XII. Todos los participantes recibieron un diploma acreditativo.