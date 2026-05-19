Sin avances en la recuperación de los "búho" en la comarca del Nalón: el Principado no da plazo para la vuelta del servicio e insta a la concesionaria a "cumplir sus obligaciones"

Sin avances en la recuperación del servicio "búho" en la comarca del Nalón, casi un mes después de su supresión. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, instó este martes en la Junta General del Principado a la empresa concesionaria a "cumplir con sus trabajadores" e implantar medidas de seguridad en el servicio, si bien (en respuesta a una pregunta en la comisión de Movilidad, formulada por el diputado del PP Pedro de Rueda), no ofreció detalles sobre la evolución de esas gestiones o de los plazos para recuperar el servicio.

La suspensión temporal del "búho" puso fin al paro indefinido en Transportes Zapico y Autobuses de Langreo. Los trabajadores estuvieron en huelga 20 días para reclamar mamparas en los "búho" tras el apuñalamiento de un conductor. Ante la falta de acuerdo con la empresa, el Principado decidió imponer una solución temporal: suspender los servicios de búho en la comarca del Nalón (Riaño-Pola de Laviana y Langreo-Oviedo) cuya concesión gestiona el grupo Sanjuán hasta que se pongan en marcha "medidas" para garantizar la seguridad de los conductores. La medida fue apoyada de forma casi unánime por los trabajadores en las votaciones realizadas el 23 de abril y la huelga quedó desconvocada.

La suspensión, según expuso entonces el Principado, durará "hasta que se incorporen las medidas que establezca el estudio de evaluación de riesgos laborales bajo criterio técnico", un informe que "valorará factores como la tipología de las paradas de la línea, que se producen en espacios urbanos y abiertos a lo largo de todo el recorrido". "La suspensión tendría carácter temporal y estaría en vigor hasta que se acredite de manera fehaciente la implantación de las medidas dispuestas en el estudio de evaluación de riesgos por parte de expertos en seguridad y salud laboral".

Sin detalles

Una línea argumental similar a la expuesta este martes por Calvo en la Junta, que no detalló el grado de avance de esa evaluación de riesgos. "El servicio se presta a través de una concesión, que tiene derechos y obligaciones. Desde el primer momento instamos a la empresa a que cumpliese con sus obligaciones. La empresa tiene que solucionarlo cuanto antes", insistió Calvo.

El Consejero destacó que los "búho" de la comarca "tienen una singularidad, no se prestan de estación a estación, sino que tiene parada en espacios urbanos y están sujetos a situaciones de inseguridad ciudadana que existan en esos espacios. Y hay una corresponsabilidad para garantizar la seguridad", expuso para añadir que "desde el principio estamos instando a la empresa a que tiene que cumplir con sus trabajadores, porque es parte inherente a su obligación con la concesión que tiene con el Consorcio de Transportes".

"Lo que esperamos", prosiguió Calvo, "es si se está evaluando el cumplimiento de esas medidas que los trabajadores consideren razonables, algunas en marcha y otras, como la instalación mamparas que tienen que implementarse, homologarse. Y en cuanto sea posible y los trabajos y evaluación de riesgos así lo plantee, se recupere el servicio".

Usuarios en Asturias

El Consejero destacó que los "búho" en Asturias son "un servicio seguro, útil y necesario" y aseguró que ante el "incidente grave" que se produjo en el Nalón, el Gobierno regional actuó "con firmeza, responsabilidad y prudencia para solucionarlo". Expuso que la tarjeta Conecta suma más de 450.000 usuarios y supone el 80% de los usos. Y que los "búho" contaron el pasado año en la región con 260.000.

El diputado popular Pedro de Rueda, por su parte, acusó al Principado de "tirar por el camino más fácil". "Los asturianos nos merecemos un gobierno eficaz, que gestione crisis y le reclamo que haga su trabajo y que reanuden el servicio".