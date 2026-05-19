La ciencia llena los bares de Mieres, con 23 charlas impartidas por investigadores en tres días

El proyecto que lleva las charlas científicas a los bares de Mieres se estrenó este lunes. El concejo acoge por primera vez el mayor evento de divulgación científica gratuito, el ciclo “Pint of science”, con tres sedes. Hasta este miércoles, día 20 mayo, se han programado 23 conferencias impartidas por investigadores de la Universidad de Oviedo, el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), el IMIB (Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad) y el ISPA (Instituto de Investigación Sanitaria del Principado).

La Llocura, La Vida Loca y L´Abellugu son los bares que participan en la iniciativa. Hoy, martes, desde las 18.30 horas, en el café librería La Llocura Luz María Madrazo Frías hablará sobre la flora amenazada; Javier García Mez sobre la violencia de género, con Javier García Amez, y Pedro Plasencia sobre la ingeniería de carreteras históricas. El miércoles, en La Llocura la jornada estará dedicada por completo a la minería, con varias charlas. La primera de ellas, impartida por Susana Torno, versará sobre ventilación. A continuación, la exdirectora de la Politécnica de Barredo, Asun Cámara, disertará sobre descarbonización, e Inma Álvarez y Belén Prendes sobre los explosivos. Cerrará la sesión Antonio Luis Marqués con la conferencia “¿Qué hay después del cierre de la minería?”.

Ciento catorce ciudades y pueblos

En la cafetería La Vida Loca, hoy martes, día 19, también desde las 18.30 horas, Víctor Cárdenes ofrecerá la charla “Rocas que forman parte del Patrimonio Histórico”; Lucía Arce impartirá “Código postal vs Código genético” y Alicia Herrador, “Influencia humana en mamíferos silvestres”. El miércoles estará dedicado en el local hostelero a los bosques. Intervendrá, en primer lugar, Pipo Roces Díaz con la charla “¿Qué hacen los bosques y su biodiversidad por mí?”. Cristina Santín Nuño se centrará en las verdades y bulos sobre los incendios forestales y Mauro Sanna, en el Life Fluvial.

En L’Abellugu la actividad se desarrollará el miércoles, día 20, a partir de las 18.30 horas. Primero, Javier Fernández Reynes acercará al público a la química y Luis Ángel Sañudo Fontaneda, a las “Calles verdes y el desafío del cambio climático”. “Tenerife busca electricidad en su volcán” es el título de la charla que ofrecerá Yoel Centeno Idiáñez mientras que Sonia Ariznavarreta Alzu se centrará en la biología terrestre de Groenlandia.

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En la undécima edición la iniciativa llega a 114 ciudades y pueblos de toda España. Su objetivo es que la ciencia salga de los laboratorios y las aulas con una actividad de divulgación en los bares.