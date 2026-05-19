Condenado el Ayuntamiento de Mieres por cortar el agua a una familia: la jueza ve una "falta de rigor notoria" del Consistorio

El Juzgado de lo contencioso-administrativo N° 6 de Oviedo ha condenado al Ayuntamiento de Mieres a revocar la resolución por la que cortó el suministro de agua a una familia de la parroquia de Cenera y a hacerse cargo de las costas judiciales. La sentencia destaca la "falta de rigor notoria" del Consistorio y la "interpretación sesgada" de la ordenanza municipal, que provocaron una "indefensión" de la familia afectada. El PP ha condenado lo que ha caificado como un "atropello" a los vecinos.

El proceso comenzó en mayo de 2024 cuando el entonces dueño del inmueble (fallecido antes de la resolución del pleito) solicitó un cambio de titularidad del servicio de agua de su finca. Aprovechando el trámite, el gobierno local le requirió que sacara el contador de lectura de consumos fuera de la finca, conforme a la ordenanza. El vecino aportó fotografías exponiendo que el aparato ya se encontraba en la fachada de la casa, perimetrada por una valla metálica con una puerta con un pasador que se podía abrir desde fuera. Y que en esa valla no había ninguna pared donde pudiera colocarlo. El Ayuntamiento, por su parte, sostenía que el contador estaba dentro de la propiedad.

El procedimiento administrativo se enzarzó y, tras varias alegaciones, acabó en los tribunales. Fallecido el padre, continuó el litigio su hija. Se llegó a materializar el corte del suministro con el que el Ayuntamiento había amenazado a la familia si no se regularizaba la colocación del contador.

Sentencia

La sentencia judicial expone ahora que, "en el presente caso, los escritos presentados por el propietario y las fotografías aportadas reflejan que el contador se encuentra en un armario pequeño, situado en la fachada de la vivienda, donde también se ubica el buzón y que la finca está rodeada de una valla metálica que dispone de un cierre interior, tipo pasador, que fácilmente puede abrirse desde el exterior; no dispone de una pared o muro exterior para colocar el contador".

"De forma", prosigue el fallo, "que se cumplen los requisitos de la ordenanza: zona visible, de fácil acceso, sin necesidad de entrar en la vivienda y armario con cerradura de llave universal. La expresión 'con carácter general' debe ser interpretada como una fórmula que admite excepciones. 'Con carácter general', no exige que siempre tenga que ser así, y la redacción 'los contadores generales y la batería de contadores divisionarios se situarán a la entrada de la finca o en cierre o muro exterior en el límite de la finca con camino público' también debe interpretarse atendiendo a las características concretas de la finca, como ocurre en este caso, en que no existe muro exterior y difícilmente se puede colocar un armario para el contador en la valla metálica, sin que por otra parte conste en el expediente dónde exige el Ayuntamiento que se ubique el armario".

También expone la sentencia que "la falta de rigor por el Ayuntamiento es notoria, no ofrece explicaciones al propietario sobre dónde ha de colocar el contador, no contesta a sus alegaciones, no le da traslado del informe del fontanero municipal, realiza una interpretación sesgada de la ordenanza municipal y dicta una resolución que no hace referencia a todo lo expuesto por el propietario, sin analizar la situación de su finca y la ubicación actual del contador, provocando una situación de indefensión que conduce a su anulabilidad".

PP

Para el PP, lo ocurrido es "una persecución vecinal" que ha recibido un "durísimo reproche judicial. La magistrada dedica en la sentencia un párrafo que es demoledor para la decencia democrática de la institución" municipal, según indicó el concejal del Partido Popular, Víctor Ferreira.

"Es inaceptable que la cabezonería, la persecución y el sectarismo de este gobierno municipal la paguemos de nuestro bolsillo todos los mierenses. Mieres no se merece un Ayuntamiento que persigue a sus trabajadores y ahoga a sus vecinos mientras el partido que lo sostiene, a nivel nacional, protege a quienes se saltan la ley", señaló Ferreira.

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En esa línea, el edil popular criticó el "doble rasero" de IU. "Es el colmo de la hipocresía y de la desvergüenza moral. A nivel nacional, Izquierda Unida bloquea sistemáticamente cualquier ley antiokupación. Provocan así que propietarios desesperados no solo pierdan su casa, sino que tengan que seguir pagando la luz y el agua a quienes les okupan la vivienda, ya que si se atreven a cortar los suministros se enfrentan a penas de cárcel por coacciones". "Para sus okupas hay barra libre y derechos blindados", continuó Ferreira, que indicó que "sin embargo, aquí en Mieres, ese mismo partido político le corta el agua, retorciendo la ley y pisoteando sus derechos, a unos vecinos que no adeudan ni un recibo y que cumplen con todas sus obligaciones ciudadanas. Son los cómplices de la okupación, pero los verdugos de las familias honradas".