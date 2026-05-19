Cuatro grupos musicales disputan en Mieres la semifinal del concurso Festiamas

El Parque Jovellanos de Mieres acogerá este sábado a partir de las 20.00 horas la segunda semifinal del concurso de música Festiamas, el gran concurso del sector musical asturiano. En la cita actuarán los grupos “Fetén”, “Amazing Relámpago”, “Afaya” y “Grape”. El concurso está abierto a todos los grupos asturianos de todos los estilos musicales con independencia de que tengan o no editados trabajos discográficos. La cita mierense fue presentada este martes en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez.