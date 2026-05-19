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Cuatro grupos musicales disputan en Mieres la semifinal del concurso Festiamas

“Fetén”, “Amazing Relámpago”, “Afaya” y “Grape” actuarán en el parque Jovellanos

Nuria Ordóñez, concejala de Cultura de Mieres, con el cartel de la segunda semifinal de Festiamas

Nuria Ordóñez, concejala de Cultura de Mieres, con el cartel de la segunda semifinal de Festiamas / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Mieres

El Parque Jovellanos de Mieres acogerá este sábado a partir de las 20.00 horas la segunda semifinal del concurso de música Festiamas, el gran concurso del sector musical asturiano. En la cita actuarán los grupos “Fetén”, “Amazing Relámpago”, “Afaya” y “Grape”. El concurso está abierto a todos los grupos asturianos de todos los estilos musicales con independencia de que tengan o no editados trabajos discográficos. La cita mierense fue presentada este martes en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez.

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