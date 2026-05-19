Cuatro grupos musicales disputan en Mieres la semifinal del concurso Festiamas
“Fetén”, “Amazing Relámpago”, “Afaya” y “Grape” actuarán en el parque Jovellanos
El Parque Jovellanos de Mieres acogerá este sábado a partir de las 20.00 horas la segunda semifinal del concurso de música Festiamas, el gran concurso del sector musical asturiano. En la cita actuarán los grupos “Fetén”, “Amazing Relámpago”, “Afaya” y “Grape”. El concurso está abierto a todos los grupos asturianos de todos los estilos musicales con independencia de que tengan o no editados trabajos discográficos. La cita mierense fue presentada este martes en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez.
Suscríbete para seguir leyendo
- La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
- Las amigas centenarias de Langreo recomiendan ir a la peluquería para 'verse guapa' y también 'alimentarse bien
- Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
- Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas que mantiene la guasa con 107 años y será homenajeada el sábado: 'A ver si aguanto el mes
- El Ayuntamiento de Langreo hace efectiva la paralización de la reforma urbanística del barrio de El Puente 'para dialogar con los afectados
- Más problemas para Hunosa: el Supremo da la razón al Ayuntamiento de Langreo y la empresa no podrá utilizar la escombrera de Iberdrola en Cuturrasu
- Cincuenta años tras los fogones con tres generaciones: el establecimiento fundado por emigrantes lavianeses que retornaron con la receta de la pizza argentina
- Roberto García, alcalde de Langreo: 'Es una vergüenza que Duro Felguera pida 16 millones por el taller de Barros