Langreo y Principado buscan alternativas para el desarrollo urbanístico del barrio de El Puente

El Ayuntamiento de Langreo ha suspendido el proyecto del Principado para construir 110 viviendas de alquiler asequible en el barrio de El Puente, un plan que supone la expropiación de medio centenar de viviendas. El rechazo de los afectados, que permanecen encerrados desde hace casi dos meses en el salón de Plenos, llevó al Consistorio ha paralizar el plan pero esto no supone que renunciar a la urbanización de la zona.

Miguel A. Gutiérrez

Alternativas

En esa búsqueda de alternativas se enmarca la reunión mantenida este lunes entre el concejal de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases, y el director general de Urbanismo del Principado, Ignacio Ruiz Latierro. El Ayuntamiento explicó que se trata de "una reunión de trabajo para avanzar en la búsqueda de alternativas que permitan encauzar el desarrollo urbanístico del centro de Langreo, incluido el ámbito de El Puente, tras la suspensión oficial de la tramitación del procedimiento". Fue "un encuentro preparatorio centrado en dos cuestiones principales: el análisis de posibles soluciones urbanísticas y el diseño de la nueva fase de diálogo anunciada por el Gobierno local".

Interés general

Cases y Latierro estudian "diferentes fórmulas de trabajo para intentar compatibilizar la transformación urbana prevista, la defensa del interés general de Langreo y la atención a las distintas situaciones existentes entre los propietarios y afectados por la operación". “El objetivo es estudiar las alternativas posibles que puedan tener encaje urbanístico, legal y administrativo; trasladar esos planteamientos a los propietarios y afectados; escuchar sus propuestas y buscar soluciones viables que den respuesta a las diferentes posturas vecinales”, explicó José Antonio Cases, que reconoce que "no es sencillo" porque "hay afectados que quieren parar por completo el plan y otros que nos han pedido incluso que lo ampliemos y hagamos más ambicioso". Como equipo de gobierno el objetivo es "atender todas esas sensibilidades de la forma más efectiva". De ahí la decisión de parar el procedimiento iniciar una fase de diálogo con todas las partes implicadas, que son muchas porque se trata de la transformación de Langreo no de una actuación puntual. La intención es que esta fase "permita explicar con claridad el marco urbanístico vigente, el alcance de la actuación, la situación de fuera de ordenación del ámbito, las garantías legales del procedimiento y las posibles vías de solución para los afectados".

Mesas de diálogo

Cases subraya que el proceso debe servir para “hablar con todos, escuchar todas las sensibilidades y trabajar con datos ciertos”. En ese sentido, "el Ayuntamiento pretende abrir un diálogo constructivo con los propietarios, con los vecinos del entorno y con los colectivos representativos de la sociedad langreana, dado que la actuación conlleva un impacto relevante en la transformación urbana del centro de la ciudad vinculada al soterramiento ferroviario".

Desde el consistorio explican que la suspensión del procedimiento "no es una renuncia" a la regeneración del centro urbano, sino una oportunidad para revisar los planteamientos, explicarlos mejor y buscar alternativas con el mayor consenso posible. “Langreo necesita soluciones para los afectados, pero también necesita culminar una transformación urbana pendiente desde hace décadas. Ese equilibrio es el que estamos intentando construir”, apunta Cases.

Ayuntamiento y Principado comparten la idea de que este proceso se desarrolle con talante negociador, rigor técnico y lealtad institucional. “Todas las partes deben hacer esfuerzos y dialogar con voluntad real de acuerdo. En ese marco, las posturas de cerrazón o rechazo intransigente no ayudan a encontrar soluciones para los afectados ni para el conjunto de Langreo”, recalcan desde el equipo de gobierno.