Mieres ultima la apertura del "pozo Fogón": adjudicada la obra para convertir la lampistetería de una emblemática mina en una cocina industrial para acoger eventos gastronómicos

De la mina a la mesa. El Ayuntamiento de Mieres ha adjudicado las obras para adecuar la antigua lampistería del pozo Espinos, en Turón, para su uso como cocina industrial para eventos gastronómicos. La actuación supone una inversión de más de 132.000 euros enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Central, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. La adjudicataria de la obra es la firma García Rodríguez Hermanos Hostelería e Instalaciones.

La iniciativa está impulsada por la concejalía de Turismo que dirige Álvaro González. Los trabajos permitirán que el emblemático pozo (que acoge, entre otras actividades, el certamen Bocamina, una propuesta gastronómica y de promoción turística innovadora) cuente "de forma permanente con una cocina industrial, facilitando así la celebración de este tipo de eventos que hasta el momento se desarrollan con elementos portátiles". La utilización del pozo Espinos como espacio para eventos se consolidó con el citado certamen "Bocamina", en la que el cocinero Marcos Cienfuegos reúne a distintos chefs de la región, todos de reconocido prestigio, y ofrecen menús y experiencias gastronómicas a grupos reducidos, en fechas concretas, en un espacio tan particular como el pozo turonés.

Una vez culminadas las obras de adecuación ahora adjudicadas, el pozo Espinos albergará, en el local de la antigua lampistería, una cocina con zonas para lavado, cocción, entrega y preparación de alimentos. Para ellos se realizarán, según consta en el proyecto técnico, obras en revestimientos, fontanería y saneamiento y electricidad, además del equipamiento de la cocina con la instalación de elementos como freidoras, hornos, fuegos y fregadores, además de cámaras frigoríficas y lavavajillas.

Crecimiento

"La estrategia de dinamización turística y económica que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento está dando resultados con un crecimiento del turismo y de la actividad", señaló Álvaro González, que destacó la "importancia de proyectos innovadores", como "la conversión del pozo Santa Bárbara en un centro de experiencias artísticas de primer nivel" o 'Bocamina', que son "punta de lanza en esta estrategia, al igual que otras propuestas destacadas e inéditas en nuestro país como el Reto Territorio Minero. En esa línea se sigue trabajando desde la convicción de que el turismo es un sector estratégico para la dinamización del territorio y la actividad económica del concejo y proyectos como este avanzan en ese camino".

En el pozo Santa Bárbara se organizan exposiciones con artistas de renombre internacional, como Anthony McCall, Regine Schumann o el escultor Herminio, además de colectivos de arte moderno como los neerlandeses "Smack". Más de 30.000 personas ya han pasado por este espacio, que también tiene previsto recibir inversiones para mejorar la experiencia.