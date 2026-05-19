La reforma integral del refugio de montaña de Brañagallones se encarece y se acerca ya al millón de euros

La reforma integral del refugio de montaña de Brañagallones ascenderá “a cerca de un millón de euros”. Así lo aseguró la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes, Vanessa Gutiérrez, en la Junta General del Principado, en respuesta a la pregunta trasladada por Adrián Pumares, diputado del Grupo Mixto. El Principado incrementará, tras incluir modificaciones en el proyecto, la aportación destinada a la obra, que inicialmente se situaba en 677.430 euros.

“Estamos en la fase final de resolución del contrato con la adjudicataria de los trabajos. Se fue avanzando para hacer el encargo a Tragsa con los cambios realizados”, remarcó la titular del departamento regional. Confía Gutiérrez en que estos trámites encaminados a que se inicien los trabajos en el equipamiento del parque natural de Redes concluyan “en las próximas jornadas”. El refugio de montaña de Brañagallones contó con consignación presupuestaria en los últimos ejercicios, aunque se ha encontrado con obstáculos que han impedido que se hayan puesto en marcha.

La Consejera no ofreció una fecha concreta para el inicio de las obras, aunque hace quince días, en una reunión con el alcalde de Caso, Miguel Fernández, se apuntó al mes junio para ponerlas en marcha. La directora general de Actividad Física y Deporte, Manuela Ena, fijó, en su comparecencia para analizar la situación de las instalaciones deportivas que dependen del Principado, un plazo más amplio, este año.

Defendió Vanessa Gutiérrez el “compromiso del Gobierno regional” con el equipamiento casín, ya que se optó por una actuación que será "integral", no solo de reparación, y se licitó a principios de la legislatura. Indicó la Consejera, en la Comisión de Cultura, que su departamento “actuó con rigor” ante el “desencuentro” surgido entre empresas.

Lento, pero conforme a la Ley

“Desde fuera parece que se demore la actuación y me gustaría que todo se desarrollase más rápido, pero se hace conforme a la ley”, subrayó. La reforma integral del refugio de Brañagallones fue adjudicada en diciembre de 2024, con un presupuesto de 677.430 euros. Pero en la primavera del pasado año, la empresa seleccionada en el concurso renunció. En el proyecto se incorporaron las modificaciones apuntadas en el estudio encargado a una ingeniería externa para que analizase las cuestiones técnicas que alegaba la compañía para desistir.

Críticas de Foro por "perder otra temporada"

Cuando finalice la obra que ejecutará la empresa pública Tragsa, apuntó la consejera de Cultura, el refugio de Brañagallones será “autosuficiente en materia energética y referente en sostenibilidad”. El diputado del Grupo Mixto y portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, reprochó al Gobierno de Barbón que haya condenado al refugio de Brañagallones a “perder otra temporada” y advirtió del peligro de perder los fondos europeos concedidos para llevar a cabo este proyecto. El refugio es, dijo, un “equipamiento emblemático del turismo de naturaleza en Asturias y lleva años deteriorándose”.

Aludió a la importancia estratégica de Brañagallones y del parque natural de Redes, “uno de los mejores parques naturales de España y Reserva de la Biosfera”. Está ubicado, aseguró el secretario general de Foro, en una zona que “no cuenta con demasiados elementos tractores de revitalización económica” y donde el turismo de naturaleza puede desempeñar un papel clave. Con esta obra, que dispone de financiación europea de los fondos de Transición Justa, se reparará de forma integral el tejado y se mejorarán las chimeneas, además de instalar ventanas oscilobatientes tipo “velux”.

El Centro deportivo Beiro

La Consejera trasladó también, en la Comisión de Cultura, que el centro deportivo Juan Carlos Beiro, de Langreo, precisa “una renovación de la cubierta, una obra de envergadura por los recursos económicos que demandará”. “Es nuestra voluntad acometer la actuación”, indicó Vanessa Gutiérrez, que hizo hincapié en la gran afluencia que hay a las instalaciones, inauguradas en 2007.

La situación del polideportivo es, señaló el diputado de Vox Javier Jové, “de abandono, dejadez y falta de interés”. “Los usuarios no se merecen esto”, añadió. El parlamentario, que mostró fotografías de goteras en el pabellón deportivo, destacó que los paneles solares “no han funcionado nunca, están desconectados” y que no hay personal suficiente. Las reparaciones, aseveró la Consejera, “se intentan hacer con la máxima celeridad posible”.