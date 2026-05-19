San Martín abraza a los migrantes y celebra el Día de África este viernes 22

San Martín del Rey Aurelio celebra este viernes 22 de mayo el Día de África con actividades y talleres a lo largo de todo el día en la plaza Ramón y Cajal. Se trata de dar a conocer la cultura y las tradiciones del continente con un programa organizado por Movimiento por la Paz, responsable del Centro Temporal de Migrantes del colegio San José de Sotrondio, un equipamiento que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones.

Por la mañana, de 10.30 h a 12.30 horas, habrá juegos infantiles en los que participarán alumnos del colegio público El Parque. Por la tarde, entre las 16.30 y las 19.30 horas, habrá más actividades lúdicas, música y degustación de té.

Además, durante todo el día, se podrá contemplar en varias calles de Sotrondio la exposición “Raíces de cartón”.

Con todas estas actividades se pretende, como señalan desde la organización, “acercar al público la riqueza del continente africano, sus culturas diversas, su gastronomía, historia o personajes de referencia” y celebrar la “soberanía, la diversidad cultural, la unidad y el potencial económico del continente, además de reivindicar la lucha contra el colonialismo y el impulso del desarrollo panafricano”.

El día de África se celebra oficialmente cada 25 de mayo para conmemorar la creación en 1963 de la Organización para la Unidad Africana, que tiene como objetivo la cooperación, unidad y solidaridad entre los países del continente.