Susto en Sama: el desprendimiento de elementos de la fachada del colegio Nuestra Señora del Rosario, en Langreo, obliga a intervenir a los bomberos
El incidente obligó a acordonar el acceso al centro durante parte de la mañana
Langreo
Miembros de Bomberos de Asturias intervinieron este martes para sanear parte del revestimiento de la fachada del colegio Nuestra Señora del Rosario, en Sama, después de que algunos elementos cayeran a la vía pública, lo que obligó a acordonar el acceso al centro durante parte de la mañana.
Hasta la zona se desplazaron dos bomberos con una autoescalera. Entre los trabajos realizados, uno de ellos, asegurado con un arnés, salió desde las ventanas a la cornisa para retirar algunos de los elementos que se habían desprendido. Antes del mediodía ya se dio por finalizada la intervención.
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