El trail de Lantero, en San Martín, cumple una década con los dorsales agotados
Trescientos corredores de toda España se darán cita este fin de semana en la localidad
El trail Valle de Lantero, en San Martín del Rey Aurelio, cumple este sábado su décima edición y lo hará con 300 corredores que hace días agotaron los dorsales disponibles. La prueba deportiva está organizada por la Asociación Cultural y Recreativa Valle de Lantero, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y el Patronato Deportivo Municipal de San Martín del Rey Aurelio. La recaudación solidaria de las inscripciones se destinará íntegramente a la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual Rey Aurelio. Por este motivo, y aunque los dorsales estén agotados y no se admitan más corredores, quien quiera colaborar puede hacer una aportación mínima de 6 euros a través del portal web www.empa-t.com.
Entre los participantes apuntados hay corredores de toda Asturias pero también de otras provincias como Salamanca, Álava, Huelva o Guipúzcoa, y un corredor de Estados Unidos
Deporte solidario
La concejala socialista Mari Paz Alonso destaca que la competición de Lantero “atrae a los amantes de las carreras de montaña, por la belleza del entorno natural en el que discurre y el componente festivo que tiene durante todo el día”. A lo que hay que añadir “el carácter solidario de la prueba, cuya recaudación se destina a apoyar las actividades de la Asociación Rey Aurelio”, destacó.
Para Berto García de la asociación organizadora, el Trail de Lantero “es por encima de todo una jornada de convivencia que gira en torno a una prueba deportiva, que cuenta con los servicios propios de una competición, pero que tiene un concepto diferente a otras carreras de montaña, y el que acude un año repite”, subraya.
La prueba tiene un recorrido de 12,3 kilómetros con 1.400 m de desnivel positivo acumulado. La recogida de los dorsales podrá realizarse el viernes 22, de 18 h a 20 h, y el sábado 23, de 14,30 h a 16,30 h, en la misma área recreativa de Lantero.
El programa festivo paralelo que acompaña a la carrera contempla, durante la tarde, exhibición de yoga, zumba y un mercadillo solidario a cargo de la asociación Rey Aurelio. Por último, a las 20 horas, tendrá lugar la entrega de premios y el sorteo de los regalos donados por los colaboradores, para finalizar con una espicha para 200 personas. También se instalará una food-truck.
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