Los vecinos aplauden la sentencia del Supremo que impide usar la escombrera de Lada: "Es una victoria jurídica y cívica"

La plataforma vecinal contra los vertidos en Lada ha mostrado su satisfacción tras la resolución del Tribunal Supremo, por la que decidió "inadmitir a trámite" el recurso presentado por Iberdrola para poder seguir utilizando la escombrera que posee en la zona de Cuturrasu (Lada, Langreo). De esta forma, el Supremo volvía a dar la razón al Ayuntamiento de Langreo, que había impugnado la modificación de la autorización ambiental integrada que dejaba a Hunosa utilizar la escombrera de Iberdrola para acumular cenizas y residuos procedentes de la térmica de La Pereda, ahora en fase de transformación en central de biomasa. Para la plataforma ciudadana se trata de "una victoria jurídica y cívica" que pone de manifiesto que "la protección del municipio y el bienestar de sus vecinos no se negocian".

Los representantes de la plataforma argumentaron que elTribunal Supremo "ha puesto en su sitio a quienes pensaron que el derecho se compra por megavatios, toneladas y puestitos: inadmite el recurso de la empresa eléctrica contra la sentencia del TSJA y le impone las costas. Como dice el Supremo, faltó la mínima fundamentación para revertir lo ya decidido".

Las mismas fuentes destacaron que "la escombrera de Lada no es un cajón de sastre ni un almacén a la carta para verter residuos ajenos: los tribunales confirman que ese vertedero forma parte de la planta y no puede funcionar como anexo independiente para acoger las cenizas de otra central". "El acuerdo entre Hunosa e Iberdrola y la posterior modificación administrativa fueron intentos de blanquear una operación de residuos que chocó con la ley y con la resistencia vecinal. No obstante, hasta el momento nadie ni nada ha impedido que se siguiera horadando su superficie y moviendo los 'estériles'", afirmaron los representantes de la entidad vecinal, que añadieron que "la escombrera del Reguerón, es según lo marcado en el PGOU y desde hace más de una década, zona de especial protección".

Para la plataforma "no es baladí que el Ayuntamiento y los tribunales hayan tumbado la maniobra, revela que ni los eufemismos técnicos ni las autorizaciones a golpe de despacho valen cuando está en juego la salud y la situación ambiental de Langreo". También señalaron que el hecho de que "nos ofrezcan la promesa de una décima parte de cenizas suena a maquillaje, la comunidad no ha comprado el relato ni permitirá que el municipio sea tratado como vertedero de conveniencia, que es lo que se pretende desde diferentes flancos. La movilización ciudadana demuestra que la defensa del territorio no es postureo, es una exigencia efectiva que, junto al derecho, está frenando este y otros atropellos".

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Responsabilidades

"No buscamos demonizar la actividad industrial", prosiguieron las mismas fuentes, "y exigimos responsabilidades, cumplimiento estricto de la ley y protección del bien común frente a intereses que habrían externalizado impactos con la misma naturalidad con la que venden energía y otros usos y servicios. Seguiremos vigilantes y activos: la protección del municipio y el bienestar de sus vecinos no se negocian. Además, pedimos que se extraiga toda la ceniza depositada ilegalmente y que Iberdrola cumpla con su promesa de restauración de la escombrera".