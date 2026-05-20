Más bocados de "Bocamina": el evento gastronómico aspira a ampliar su oferta con la puesta en marcha de la cocina industrial del pozo Espinos, en Mieres

El chef Marcos Cienfuegos, promotor del certamen gastronómico "Bocamina", destacó la "importancia" que para este y otros eventos gastronómicos puede tener el proyecto para adecuar la antigua lampistería del pozo Espinos, en Turón, para su uso como cocina industrial. La obra ya ha sido adjudicada por el Ayuntamiento de Mieres por un importe de más de 132.000 euros y está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Central, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.

La utilización del pozo Espinos como espacio para eventos se consolidó con el citado certamen "Bocamina", en la que el cocinero Marcos Cienfuegos reúne a distintos chefs de la región, todos de reconocido prestigio, y ofrecen menús y experiencias gastronómicas a grupos reducidos, en fechas concretas, en un espacio tan particular como el pozo turonés. Hasta ahora se llevaba a cabo de forma efímera, pero con la instalación de una infraestructura, el evento espera seguir creciendo.

"Esta obra va a potenciar y va a enriquecer la oferta del pozo Espinos porque es un recurso logístico para impulsar el desarrollo no solo del evento 'Bocamina', sino también de otro tipo de eventos que se puedan realizar. Es un avance muy importante para lo que es la preproducción, producción y, obviamente, luego también el desarrollo del servicio del evento", indicó Cienfuegos, que destacó la satisfacción que ha supuesto el éxito de "Bocamina" tanto para los que "pilotamos el proyecto desde el minuto uno como para todos los actores institucionales que se fueron sumando: el Ayuntamiento a la cabeza, Hunosa y el Principado de Asturias. La valoración es tremendamente positiva".

Resaltó también Cienfuegos que el evento "encajó perfectamente a nivel social, la población de los de los territorios mineros se ve perfectamente identificada con un nuevo uso de ese espacio y con la innovación que supone la conjugación de patrimonio con gastronomía. Y recibimos también una gran cantidad de turistas de fuera".

Uno de los problemas que había hasta ahora era que "con cada edición efímera que realizamos" (un solo evento anual con cuatro cenas y 48 comensales en cada una de ellas) las plazas se agotaban con rapidez, por la limitación de aforo. "Es una muestra de que el proyecto gusta y llama la atención. Y la idea ahora, con este recurso, es poder estacionalizar y ampliar la oferta con un mayor número de sesiones".

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Obras

Los trabajos permitirán que el emblemático pozo cuente de forma permanente con una cocina industrial, facilitando la celebración de eventos que hasta el momento se desarrollan con elementos portátiles. Para ellos se realizarán, según consta en el proyecto técnico, obras en revestimientos, fontanería y saneamiento y electricidad, además del equipamiento de la cocina con la instalación de elementos como freidoras, hornos, fuegos y fregadores, además de cámaras frigoríficas y lavavajillas.