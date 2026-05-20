El Coro Minero de Turón, premiado como "Guardián del patrimonio" por el Museo de la Siderurgia y la Minería de León: "Son la voz de la cultura minera"

El Coro Minero de Turón ha recibido muchos galardones a lo largo de sus más de 75 años de historia pero el último es “muy especial porque es el reconocimiento a la defensa del patrimonio”, explica el presidente de la formación, Nicanor García. El Coro Minero de Turón recogía el pasado domingo el Premio Especial Guardianes del Patrimonio Minero que concede el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León, en Sabero.

Promoción de la cultura minera

En esta edición se ha reconocido “de forma extraordinaria”, apuntan desde el Museo, “la labor de una institución que lleva décadas promocionando la cultura y el patrimonio mineros, especialmente ese patrimonio inmaterial, que a veces se pierde con el paso del tiempo”. Lo hace, dicen, “de forma permanente, en ocasiones con una labor más callada, por tantos lugares, pequeños y grandes, de España y del extranjero, y en otras ocasiones de forma muy notoria, como hemos podido comprobar en las últimas semanas”.

La voz del Coro minero de Turón “es la voz de la cultura minera y sus canciones han llevado y llevan la historia y la vida de este mundo del carbón a todos los rincones”, se destacó durante el acto. María Jesús Diez, directora de la Coral Valdesabero, fue la encargada de entregar el premio al coro asturiano, que protagonizó con su actuación uno de los momentos más emotivos de la jornada.