Humor, juegos y mucha armonía: trescientos escolares de Mieres participan en una actividad del Conservatorio para acercar la música a los más pequeños

Más de 300 escolares de Mieres participan esta semana en el espectáculo "Así tocas, así suena", una iniciativa del Conservatorio-Escuela de Música de Mieres para que los alumnos de Educación Infantil de los colegios del concejo "disfruten de la música de forma natural y divertida". La primera sesión tuvo lugar este miércoles y la segunda será el viernes, ambas en el salón de actos del centro.

"Tras la experiencia realizada el pasado mes de diciembre con los 'Talleres de música para bebés', ahora les toca el turno a los escolares de infantil, continuando así con la labor de acercamiento musical del centro a las distintas etapas del crecimiento", señalaron los organizadores.

Una de las actuaciones. / LNE

A lo largo de estas dos jornadas, los niños participan en una actividad que "rompe con la formalidad de los conciertos convencionales, utilizando el humor y el juego como hilo conductor. El objetivo es que los escolares no solo escuchen, sino que descubran de cerca la sonoridad de cada instrumento mientras disfrutan de una puesta en escena amena y adaptada a su edad", señalaron los organizadores. Durante las sesiones, los pequeños se familiarizan con cuatro instrumentos protagonistas: el violín, el violonchelo, el piano y la flauta.

Participantes en la actividad. / LNE

Cantera musical

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El equipo docente del Conservatorio destacó que "estas jornadas son fundamentales para fomentar la cantera musical del concejo. Más allá de lo didáctico, se busca que los más pequeños conozcan el Conservatorio y lo sientan como algo suyo, logrando que su primer contacto con el centro sea una experiencia positiva, viva y entretenida". También resaltaron que "durante todo este mes de mayo permanece abierto el periodo de preinscripción para nuevos alumnos, una oportunidad para que todas aquellas familias interesadas se acerquen a conocer la oferta educativa del centro".