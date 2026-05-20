La Inspección de Trabajo insta a la empresa concesionaria a instalar mamparas de seguridad en los "búho" de la comarca del Nalón, tras el apuñalamiento de un conductor

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha efectuado un requerimiento al Grupo Sanjuán para que instale mamparas en los autobuses que realizan servicios nocturnos en la comarca del Nalón, como medida de seguridad, según indicó CC OO, que volvió a criticar la "cerrazón" de la empresa por no querer implantar esa medida de forma voluntaria.

La reclamación de medidas de seguridad llevó a un paro indefinido en Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, ambas pertenecientes al grupo Sanjuán. Los trabajadores estuvieron en huelga 20 días para reclamar mamparas en los "búho" tras el apuñalamiento de un conductor. Ante la falta de acuerdo con la empresa, el Principado decidió imponer una solución temporal: suspender los servicios de búho en la comarca del Nalón (Riaño-Pola de Laviana y Langreo-Oviedo) cuya concesión gestiona el grupo Sanjuán hasta que se pongan en marcha "medidas" para garantizar la seguridad de los conductores. La medida fue apoyada de forma casi unánime por los trabajadores en las votaciones realizadas el 23 de abril y la huelga quedó desconvocada.

"La plantilla de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo", señaló CC OO, "ve ahora como la ITSS les da la razón y efectúa requerimiento a la empresa para que proceda a la instalación de las mamparas de seguridad, situación que ya quedó reflejada en la 'reevaluación del puesto' solicitada por el personal delegado de prevención".

Concentración en Sama de los conductores de autobús durante la huelga. / M. Á. G.

Los representantes de los trabajadores aseguraron que "el camino está siendo largo y tortuoso por la cerrazón de la empresa. Los ayuntamientos afectados, el Consorcio de Transportes, la Dirección General de Transportes, el Servicio Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, la Consejería de Movilidad y la ciudadanía veían clara la solución, pero ante la negativa empresarial, la Administración se ha visto obligada a suspender temporalmente el servicio (de búho) a expensas de informes técnicos".

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Apoyo

CC OO, que tiene la representatividad en la empresa, aseguró que, desde el principio, ha estado "apoyando y ayudando a toda la plantilla, tanto desde la Unión Comarcal de CC OO del Nalón, como desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía, a la que está adscrito el sector de carreteras. Ambas organizaciones queremos agradecer a la ciudadanía su apoyo y comprensión, y deseamos que en breve quede restaurado el servicio con las mejores condiciones para la plantilla y para las personas usuarias. Y valoramos que la Administración sea garante cuando el empresariado se empeña en incumplir lo evidente".