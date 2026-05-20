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La justicia anula las bases del plan de empleo de Mieres por no haber sido negociado con los sindicatos: el fallo no afectará a los trabajadores contratados

La sentencia da la razón a CSIF que denunció la vulneración de la libertad sindical

Trabajadores de un plan de empleo de Mieres en una imagen de archivo

Trabajadores de un plan de empleo de Mieres en una imagen de archivo / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Mieres

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Oviedo ha declarado nula de pleno derecho la convocatoria y las bases del Plan de Empleo 2025 del Ayuntamiento de Mieres. La sentencia, con fecha de 14 de mayo de 2026, estima el recurso presentado por el sindicato CSIF al constatar que el Consistorio vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical al omitir la negociación colectiva preceptiva. El tribunal ha ratificado que el Ayuntamiento no puede eludir su obligación legal de negociar los planes de empleo en la Mesa General de Negociación, estableciendo que el envío de correos electrónicos informativos o las reuniones puntuales con algunos sindicatos no sustituyen un proceso de debate real y efectivo.

El fallo no afecta a los trabajadores

Desde el sindicato han celebrado el fallo como una victoria frente a la "falta de negociación" que, según denuncian, se ha convertido en una práctica habitual en muchos ayuntamientos asturianos. CSIF ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores ya contratados, aclarando que no tienen intención de perjudicarles ni buscan su despido, puesto que ellos no son responsables de la ilegalidad de las bases. De hecho la sentencia aclara este punto y aunque anula las bases de la convocatoria no lo hace con los contratos de los trabajadores el plan de empleo. El objetivo del sindicato es exigir que los gobiernos municipales actúen con transparencia y negocien estos procesos igual que el resto de puestos de trabajo.

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Crítica del PP

La sentencia ha provocado una reacción crítica por parte del Partido Popular de Mieres. El concejal popular Víctor Ferreira ha calificado el fallo como un "duro golpe" para el equipo de gobierno de Izquierda Unida. Ferreira ha señalado la "hipocresía" de una gestión que, “a pesar de su discurso en defensa de la clase obrera, ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical al ningunear a los representantes de los trabajadores”. Para el edil del PP, la resolución judicial deja en evidencia que el Ayuntamiento ha tratado el diálogo social como un "estorbo burocrático", lamentando además el desperdicio de recursos públicos en un litigio que, según Ferreira, era totalmente evitable si se hubieran seguido las normas vigentes.

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Además de la anulación del proceso, el Ayuntamiento ha sido condenado al pago de las costas judiciales.

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