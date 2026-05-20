Marcha solidaria contra el cáncer: Langreo acoge el domingo la tercera edición de "Caleyando por Cabaños"

La marcha solidaria "Caleyando por Cabaños" cumple el 31 de mayo su tercera edición, en la que el dinero recaudado se entregará a la delegación en Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La organización corre a cargo de la Asociación Cultural y de Festejos "La Alegría", de Cabaños (Langreo).

Las inscripciones, con un coste de 15 euros, pueden realizarse hasta este viernes en la carnicería Hermanas García. Se incluye una bolsa de la AECC y una bolsa de picnic. Cinco euros de cada inscripción se destinan a sufragar el picnic y los diez euros restantes van para la Asociación Española Contra el Cáncer.

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Recorrido

La entrega de las bolsas será a partir de las 12.00 horas del domingo 31, en el lavadero frente a la capilla de Cabaños. De ese mismo lugar saldrá la marcha, a las 13.00 horas. Tras pasar por varios puntos, incluyendo el Navaliegu, se regresará a Cabaños.