Noa, la telefonista virtual que gestiona las citas sanitarias del Nalón, "deshumaniza al paciente", denuncia la Plataforma por la Sanidad Pública
Más de un centenar de personas critican en Langreo el "desmantelamiento por goteo" de la Sanidad Pública
La Plataforma por la Sanidad Pública del Área III criticó este miércoles el “desmantelamiento por goteo” de los servicios sanitarios en la comarca, en palabras de David García, portavoz del colectivo. En una concentración de más de un centenar de personas ante el Hospital Valle del Nalón, los usuarios denunciaron recortes de personal en el centro hospitalario y criticaron que "anestesistas sean derivados al Hospital del Oriente", lo que, a su juicio, debilita la capacidad de respuesta del centro. Entre las demandas más urgentes, el colectivo exige "más inversión real en Salud Mental", reforzar "la pediatría en los centros de salud" y un aumento de profesionales que permita corregir unas listas de espera que califican de "inasumibles". Al respecto, han denunciado que "no se puede permitir una espera de entre 6 y 8 meses en rehabilitación o de entre 8 y 12 meses para obtener el resultado de una prueba radiológica".
Noa y la brecha digital
La protesta también ha servido para mostrar un rechazo frontal a las nuevas herramientas de gestión. Sobre el sistema de citas Noa, la Inteligencia Artificial que gestiona las citas telefónicas, el portavoz ha afirmado que "deshumaniza a los pacientes, mantiene una brecha digital evidente y supone, en la práctica, un recorte de personal". Asimismo, han cuestionado la operatividad diaria, señalando la "falta de protocolo en el servicio de Urgencias del Hospital”, la carencia de facultativos en "dermatología y traumatología" y su oposición al "nuevo protocolo de triaje en traumatología que dificulta las derivaciones desde los centros de salud". A esto suman deficiencias asistenciales concretas, como la "falta de celadores en las urgencias del Centro de Salud de Sotrondio".
Finalmente, la plataforma ha trasladado su malestar por la planificación del transporte sanitario en Asturias. García ha criticado duramente la "decisión de quitar la parada del futuro metrotrén del Hospital de Cabueñes", una medida que, según denuncia el colectivo, "dejaría a los pacientes a más de un kilómetro de su hospital de referencia". Con estas reivindicaciones, la plataforma advierte que mantendrá las movilizaciones hasta que la administración atienda sus peticiones y garantice una asistencia pública, universal y de calidad en las cuencas.
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