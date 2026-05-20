La nueva regulación del tráfico (sin semáforos) de la plaza langreana de La Salve seguirá tras ocho meses sin incidencias

La nueva regulación del tráfico en la emblemática plaza La Salve de Sama se mantendrá tras no registrarse ningún tipo de incidencia por parte del Ayuntamiento en los ocho meses en los que lleva en marcha. El pasado mes de septiembre, el gobierno local, una vez ejecutada la nueva isleta interior y pintadas las marcas viales, decidió dejar fuera de servicio provisionalmente los semáforos de la zona, con el objetivo de mejorar la fluidez de la circulación.

Desde hace ocho meses, desde la citada finalización de la urbanización de la plaza, el tráfico se regula solo con los pasos de cebra y semáforos en ámbar, una medida implantada en un principio en fase de pruebas que debía consolidarse únicamente si se demostraba efectiva. La iniciativa ha sido exitosa y se prolongará de forma indefinida, si bien el Ayuntamiento no da por finalizado aún el período de pruebas.

Valoración "positiva"

"No ha habido ningún accidente y se sigue haciendo una valoración", señaló José Antonio Cases, edil de Urbanismo, que aseguró que, "de momento, la medida se mantiene; no hay ninguna propuesta de cambio. Queríamos valorar si la medida generaba dinamismo o si había algún problema con los conductores, y lo cierto es que está saliendo bien. La prueba está siendo muy positiva".

Ya en octubre, Cases, en respuesta a una presunta plenaria planteada por Vox, argumentó que "el proyecto de la plaza de La Salve, elaborado por la oficina técnica de este Ayuntamiento, contó la colaboración, en la fase de consultas previas, de la Policía Local para evitar todo tipo de incidencias a posteriori de atascos o problemas de tráfico en la zona", a la hora de justificar la medida.

La parte fundamental de la transformación de la plaza de La Salve fue la sustitución del antiguo muro que separaba los dos sentidos de la circulación por una isleta central más amplia, que cuenta con dos nuevos pasos de cebra para conectar el nuevo espacio con el resto de la trama urbana. También se ensanchó la acera frente al edificio de la Casa Sindical (sede de UGT).

Un coche en la plaza La Salve. / M. Á. G.

Además, se modificó el anterior emplazamiento de las paradas de autobús. Los nuevos apartaderos para el transporte público se desplazaron unos metros. En sentido La Felguera, la parada pasó a estar a la altura de la confluencia con la calle Ramón y Cajal. Y en sentido Ciaño, a la altura de la Casa Sindical.

Los trabajos se ejecutaron con cargo al remanente municipal de tesorería. En materia de urbanismo, también se afrontó con ese dinero una ordenación de las conexiones en las calles General Elorza, Bonifacio Carreño, Alfonso Argüelles y la avenida de Gijón; la reforma del parque Argentina Rubiera; y la recuperación paisajística de los jardines de parques, recuperación de fuentes y eliminación de barreras arquitectónicas en Sama y en La Felguera.