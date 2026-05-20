La obra de los 37 "innovadores" pisos para mayores de Turón (con la gestión aún por concretar) concluirá en la primavera de 2028

Las obras de construcción de 37 pisos de alquiler asequible para personas mayores en la parcela del antiguo colegio La Salle de Turón, en Mieres, concluirán en la primavera de 2028. Los trabajos están en marcha y queda por despejar la incógnita de la gestión que tendrán estos pisos en alquiler. “Primero vamos a construir y quedará tiempo en estos dos años que durará la obra para definir el modelo de gestión”, aseguró el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en la visita que realizó a las obras.

La actuación tiene un presupuesto cercano a los cinco millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. Zapico destacó que este proyecto, la primera iniciativa de vivienda tutelada para personas mayores impulsada por su consejería, se empezó a gestar en 2018, durante la negociación de los presupuestos regionales con el PSOE.

El Consejero lamentó el tiempo transcurrido hasta que arrancó la obra, seis años después. “Esta actuación se desarrolla en un valle fuertemente castigado por la reconversión minera, y por la despoblación, y pone en valor un patrimonio que no merece este estado de abandono”, dijo Zapico, que estuvo acompañado en la visita a los trabajos por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y responsables de la empresa adjudicataria, Esfer Construcciones y Proyectos.

Interior del edificio. / LNE

El edificio dispondrá de tres plantas, más sótano, y dos accesos, uno desde la carretera AS-337 y otro desde el aparcamiento. En la planta baja, donde se proyecta habilitar espacios de uso comunitario como un salón de actos y una sala de informática, habrá cuatro viviendas, dos de ellas adaptadas. Habrá apartamentos de una, dos y tres habitaciones y se acondicionará una zona ajardinada.

En una primera fase la demolición del edificio será manual. La parcela tiene 5.221 metros cuadrados. El Gobierno regional había anunciado en varias ocasiones el desbloqueo del proyecto desde que surgió, en 2018.

Desde entonces, el Ayuntamiento había reclamado con insistencia el desarrollo de la iniciativa, que ya está en marcha. Aunque existe un modelo residencial similar en otras localidades de la región, la intención del Principado es impulsar en Turón un proyecto "innovador".

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, manifestó que este es un “equipamiento muy esperado” y que existe demanda por parte de los vecinos para unas viviendas que ofrecerán a los inquilinos los servicios necesarios para facilitar las labores domésticas. “Los vecinos me preguntan y les digo que, dependiendo de la gestión que se decida, podrían estar disponibles para los vecinos de Turón o a los de la comunidad autónoma”, afirmó.

La visita a las obras. / LNE

El regidor agradeció la implicación de la Consejería con el municipio, destacando el apoyo al proyecto del centro de innovación juvenil de Mieres y el trabajo para la licitación del albergue juvenil de Bustiello.

El proyecto de las viviendas de alquiler asequible para personas mayores fue presentado a los vecinos el pasado mes de noviembre en un acto que se celebró en Turón y al que asistió el consejero de Ordenación del Territorio y el Alcalde.

Ovidio Zapico destacó el compromiso de su departamento con las comarcas mineras. “Tenemos obras en las dos cuencas, en comarcas fuertemente castigados por la reconversión minera y por una transición energética que no fue justa ni con los territorios ni con la clase trabajadora”, subrayó.

“Por fin existe política de vivienda”

Aludió al trabajo que se desarrolla tanto en el Nalón como en el Caudal en “la regeneración urbana y en la puesta a disposición de vivienda pública para quienes más lo necesitan”. “Esta legislatura evidencia que por fin existe una política de vivienda y promoción pública en toda Asturias después de tres mandatos consecutivos sin ella”, subrayó. Aunque, añadió, “las políticas de vivienda no dan fruto de hoy para mañana”.

En Asturias, comentó, “se está construyendo vivienda pública, hay actuaciones de rehabilitación y un plan de fachadas”. Zapico destacó también que Asturias es la comunidad autónoma donde “menos ha aumentado el precio del alquiler” según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2024, con un incremento del 2,7%, frente al 3,5% de la media nacional. Estos datos demuestran, defendió, el impacto de las políticas públicas de vivienda en el territorio.