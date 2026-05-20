Los vecinos de El Puente cargan contra el plan urbanístico del barrio langreano (y convocan una nueva protesta): "No queremos negociar con nuestros hogares y negocios"

La reunión entre el Ayuntamiento de Langreo y el Principado para buscar alternativas al desarrollo urbanístico del barrio de El Puente ha llevado a los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, afectados por la expropiación de sus viviendas en caso de que se desarrollase el proyecto inicial, a mantener firme su postura de rechazo. "No queremos negociar con nuestros hogares y negocios, no queremos negociar con nuestras vidas". También han convocado una nueva concentración de protesta frente al Ayuntamiento para este viernes.

Viviendas de la calle José Álvarez Valdéz, en el barrio de El Puente, con pancartas contra las expropiaciones / D. O.

Desconfianza ante la "valentía política”

Los vecinos desmienten que la paralización de la tramitación haya sido un acto de "valentía política" por parte del equipo de gobierno. Al contrario, sostienen que "fue una rectificación forzada por el conflicto social". Según explican, la desconfianza persiste porque muchos vecinos perciben que esta suspensión "es solo táctica y que el proyecto volverá más adelante con cambios mínimos".

El colectivo critica duramente al equipo de gobierno de Langreo. "Cuando es necesario faltar a la verdad para justificarse… algo se está haciendo muy mal, señores del equipo de gobierno", acusan. Los afectados advierten que "la ciudadanía de Langreo merece respeto y realidades, no más propaganda" , recordando que el municipio lleva años acumulando "proyectos vendidos como históricos que terminaron en retrasos, abandono y dinero público malgastado".

"Las cifras no cuadran"

Sobre la viabilidad económica del proyecto, los vecinos son tajantes al tachar de "humo" los 20 millones de euros de los que han hablado tanto desde el Ayuntamiento como desde el Principado. Argumentan que "actualmente solo hay consignados 3,7 millones de euros. El resto son previsiones políticas, no dinero garantizado".

Realizando sus propias cuentas, el colectivo señala que un solo edificio de vivienda pública de los que se están construyendo en Nuevo Langreo ronda los 8 millones de euros, por lo que "si pretenden construir tres bloques, hablamos ya de unos 24 millones únicamente en edificación". A esto añaden que deben sumarse costes de "expropiaciones, derribos, urbanización, accesos... ¡Las cifras no cuadran!".

¿Regeneración o interés inmobiliario?

Los vecinos denuncian una "enorme contradicción urbanística". Mientras se justifica el plan para "coser la ciudad" y regenerar el entorno, "las viviendas afectadas son precisamente las conservadas y habitadas". Por el contrario, "las zonas realmente degradadas están en otras partes del barrio, con ruina urbana y viviendas abandonadas". Ante esto, lanzan una pregunta directa: "¿Se busca regenerar el barrio o liberar suelo estratégico junto al futuro bulevar?".

Respecto a la comparación con la intervención en El Puente años atrás, los vecinos subrayan que es "profundamente injusto" , argumentando que, a diferencia de hoy, "nuestro suelo ha sido devaluado".

Exigencias vecinales

El colectivo aclara que "ninguna persona de El Puente Unido ni de la calle José Álvarez Valdés ha pedido paralizar el plan por completo" , sino que "lo que se han pedido son modificaciones para evitar expropiar hogares y negocios en perfecto estado". Su demanda es clara: "La gente solo quiere conservar su hogar y seguir viviendo en él" , añadiendo que "no queremos ser expropiados. Queremos seguir viviendo en nuestras casas".

Finalmente, critican la posible transformación de "propietarios en inquilinos" y recuerdan que, detrás de cada vivienda, "hay arraigo, familias, personas mayores, pequeños negocios, historias de vida". Por todo ello, esperan que el Ayuntamiento tenga en cuenta las más de 8.000 firmas que han recogido.