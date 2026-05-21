El Ayuntamiento de Mieres mantendrá a los 27 trabajadores del Plan de Empleo pese a la sentencia que anula la convocatoria por vulnerar la libertad sindical

El Ayuntamiento de Mieres tiene intención de mantener en marcha el actual Plan de Empleo pese a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Oviedo que ha declarado nulas la convocatoria y las bases del programa tras un recurso presentado por el sindicato CSIF. El fallo judicial concluye que el Consistorio vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical al omitir la negociación colectiva preceptiva.

El gobierno local (IU) anunció este jueves que acatará la resolución judicial “como no puede ser de otra manera”, aunque defendió que actuó siguiendo tanto el acuerdo nacional sobre planes de empleo como las indicaciones de los servicios municipales. Además, sostiene que se implicó “a todos los sindicatos con representación municipal”. Es decir, negoció con CC OO y UGT e informó al resto de sindicatos.

La principal preocupación del ejecutivo mierense pasa ahora por garantizar la continuidad laboral de las 27 personas contratadas desde el pasado mes de enero dentro del plan. Fuentes municipales señalaron que mantendrán a los trabajadores en sus puestos “siempre que CSIF no pida la ejecución de sentencia”. Se trata de una Ingeniero Técnico, un encargado/capataz, tres oficiales albañiles (2 mayores de 45 años), dos oficiales carpinteros (uno mayor de 45), un oficial pintor (mayor de 45), y 19 peones (10 para mayores de 45 años y 9 para personas beneficiarias del Salario Social Básico o Ingreso Mínimo Vital).

Desde el Ayuntamiento insisten en que la controversia judicial “es sobre las formas y no sobre el fondo”, ya que la sentencia fija "un procedimiento de negociación distinto al seguido por el Consistorio". En este sentido, el gobierno local asegura no tener inconveniente en modificar el modelo de negociación “porque la voluntad siempre fue implicar a la máxima representación sindical posible”.

El fallo judicial

La resolución judicial, fechada el 14 de mayo, considera probado que el Ayuntamiento no puede sustituir la negociación en la Mesa General por correos electrónicos informativos o reuniones puntuales con algunos sindicatos. El tribunal entiende que esas actuaciones no equivalen a un proceso real y efectivo de negociación colectiva.

Desde CSIF celebraron el fallo como una victoria frente a lo que consideran una práctica habitual de “falta de negociación” en distintos ayuntamientos asturianos. El sindicato, no obstante, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores afectados, asegurando que no busca perjudicarles ni provocar despidos, ya que “no son responsables de la ilegalidad de las bases”.

La sentencia ha abierto también un nuevo frente político en el concejo. El Partido Popular de Mieres calificó el fallo como un “duro golpe” para el gobierno de IU. El concejal popular Víctor Ferreira acusó al ejecutivo local de “ningunear a los representantes de los trabajadores” pese a mantener un discurso público en defensa de la clase obrera.

El Ayuntamiento respondió criticando la actitud del PP, al que acusa de practicar una “oposición hiperbólica” centrada únicamente en “generar ruido y polémicas estériles”.