Langreo abre el plazo para solicitar becas para comedor, libros y actividades deportivas y artísticas

El Ayuntamiento de Langreo ha abierto este jueves el plazo de solicitud de las becas municipales destinadas a comedor escolar, adquisición de libros y material escolar, así como a actividades deportivas y artísticas dirigidas a menores del concejo que tienen "como objetivo favorecer la igualdad de oportunidades, apoyar a las familias con mayores dificultades económicas y facilitar la conciliación personal, laboral y familiar", señaló el gobierno local.

El plazo para solicitar las becas de comedor y de adquisición de libros y material escolar permanecerá abierto desde el 21 de mayo hasta el 4 de junio, ambos inclusive. Por su parte, las ayudas destinadas a actividades deportivas y artísticas podrán solicitarse desde el 21 de mayo hasta el 18 de junio, también ambos inclusive.

"En total, el Consistorio destinará este año 190.000 euros a estas ayudas dirigidas a escolares y familias del municipio. Además, como principal novedad de esta convocatoria, el Ayuntamiento incrementa por primera vez la cuantía destinada a las becas de adquisición de libros y material escolar, que pasa de 95 a 125 euros por beneficiario", expusieron fuentes municipales.

Cuantía

El presupuesto destinado a las becas de comedor asciende a 182.000 euros, una cuantía que el actual equipo de gobierno "ha ido incrementando progresivamente durante el presente mandato para responder a las necesidades existentes entre las familias del concejo". Por su parte, las ayudas para adquisición de libros y material escolar cuentan con una partida de 8.000 euros.

El concejal David Fernández destacó la "importancia" de estas ayudas para muchas familias langreanas y señaló que "somos conscientes de lo importantes que son para la conciliación familiar. Por eso, desde el equipo de gobierno, en los últimos años hemos hecho un importante esfuerzo para ir aumentando la cantidad que se destina a ello".

Las becas deportivas y artísticas, "impulsadas por el actual equipo de gobierno con David Fernández al frente la iniciativa", resaltó el gobierno local, "volverá a tener como objetivo el acceso de niños, niñas y jóvenes a actividades lúdicas, deportivas y artísticas, contribuyendo a reducir desigualdades sociales y económicas y garantizando que todos los menores puedan participar en este tipo de actividades con independencia de la situación económica de sus familias".

Las becas están dirigidas a familias con menores vinculados a programas de Servicios Sociales, así como a población infantil y juvenil "derivada o propuesta por los equipos de orientación pedagógica y el profesorado de los centros educativos del concejo".

"Estas becas permiten que muchos menores puedan acceder a actividades que favorecen su desarrollo personal, social y educativo. Queremos que ningún menor quede fuera de oportunidades que son importantes para su bienestar, aprendizaje e integración por motivos económicos", subrayó Fernández.

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Las bases completas de ambas convocatorias pueden consultarse en la página web municipal del Ayuntamiento de Langreo.