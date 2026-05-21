Langreo celebrará un Pleno extraordinario para abordar la problemática surgida con el controvertido plan urbanístico del barrio de El Puente

La controversia sobre el plan urbanístico del barrio de El Puente no decae, pese al anuncio del gobierno local de Langreo de paralizar su tramitación por el rechazo de los vecinos afectados por las expropiaciones. El asunto se abordará este lunes en un pleno extraordinario convocado a petición de la oposición, en concreto de Vox y de los ediles no adscritos.

La sesión plenaria será informativa, para abordar el contenido del proyecto y hacer recapitulación de lo ocurrido en los últimos meses, en lo que ha surgido una férrea oposición de una parte de los vecinos del barrio. No habrá votaciones sobre ningún punto referente a la actuación.

El Ayuntamiento de Langreo ya anunció días atrás su decisión de paralizar ese proyecto del Principado para construir 110 viviendas de alquiler asequible en el barrio de El Puente, un plan que supone la expropiación de medio centenar de viviendas. El rechazo de los afectados, que permanecen encerrados desde hace casi dos meses en el salón de Plenos, llevó al Consistorio a dejar en suspenso el plan, pero esto no supone que renunciar a la urbanización de la zona.

El concejal de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases, y el director general de Urbanismo del Principado, Ignacio Ruiz Latierro, mantuvieron esta semana una reunión para, según el gobierno local, "avanzar en la búsqueda de alternativas que permitan encauzar el desarrollo urbanístico del centro de Langreo, incluido el ámbito de El Puente, tras la suspensión oficial de la tramitación del procedimiento". Fue "un encuentro preparatorio centrado en dos cuestiones principales: el análisis de posibles soluciones urbanísticas y el diseño de la nueva fase de diálogo anunciada por el gobierno local".

Protesta

Los vecinos de la calle José Álvarez Valdés afectados por la expropiación de sus viviendas, en caso de que se desarrollase el proyecto inicial, aseguraron, por su parte, que "no queremos negociar con nuestros hogares y negocios, no queremos negociar con nuestras vidas". También han convocado una nueva concentración de protesta frente al Ayuntamiento para este viernes.