Langreo exige a Iberdrola que inicie "de inmediato" la renaturalización de la escombrera de Lada, tras la sentencia que impide que sea usada por Hunosa

El Ayuntamiento de Langreo, gobernado por IU, ha instado este jueves a Iberdrola a comenzar "de manera inmediata" la renaturalización de la escombrera de El Reguerón, próxima a Cuturrasu, después de conocerse la pasada semana la sentencia del Tribunal Supremo en la que "se inadmite el recurso presentado por la compañía eléctrica en relación al vertedero de cenizas", expuso el gobierno local.

El Tribunal Supremo decidió, en concreto, "inadmitir a trámite" el recurso presentado por Iberdrola para poder seguir utilizando la escombrera. De esta forma, el Supremo volvía a dar la razón al Ayuntamiento de Langreo, que había impugnado la modificación de la autorización ambiental integrada que dejaba a Hunosa utilizar la escombrera de Iberdrola para acumular cenizas y residuos procedentes de la térmica de La Pereda, ahora en fase de transformación en central de biomasa.

Ahora, tras el fallo judicial, el gobierno local de Langreo considera que "ha llegado el momento de actuar" y de comenzar "a retirar los residuos acumulados" en la zona, "poniendo fin a una situación que en un futuro podría suponer una auténtica vergüenza medioambiental". El regidor langreano, Roberto Marcos García, aseguró que "el tiempo de los recursos y las excusas para alargar esta situación se está terminando y ahora toca empezar a sacar las cenizas y recuperar ambientalmente ese espacio".

Los responsables municipales remarcan que los trabajos deberán realizarse "con todas las garantías de seguridad" para la ciudadanía, especialmente después de que vecinos de la zona "hayan alertado en los últimos días del movimiento de camiones de gran tonelaje vinculados al entorno del vertedero". "La ciudadanía está cansada de soportar una herencia ambiental que durante años hemos normalizado porque nos daba de comer. Pero es que ahora ni siquiera eso: el trabajo queda en otros sitios y la basura llega aquí".

Vecinos

El Consistorio quiso, además, "felicitar públicamente a los vecinos y vecinas, así como a la plataforma ciudadana, por la labor desarrollada durante todos estos años de concienciación a pie de calle sobre los vertidos que Hunosa estaba trasladando al Reguerón".

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"Desde el gobierno local hemos liderado la parte legal e institucional porque entendemos que nuestra obligación es defender los intereses generales del concejo, máxime en una cuestión tan sangrante como esta", señaló el alcalde, que criticó que "Iberdrola, en pleno proceso de desmantelamiento, vendiese in extremis la escombrera asociada a su actividad industrial a un tercero, que posteriormente obtuvo una autorización ambiental integrada para utilizar ese terreno como vertedero, cuando el cierre de la térmica de Lada llevaba aparejado el compromiso de renaturalizar ese espacio”. Una autorización que, recordó, "ha sido revocada por el TSJA e inadmitida a trámite por el Tribunal Supremo".