Lena organiza dos campamentos de verano para niños y adolescentes para favorecer la conciliación familiar (con plazas limitadas y estos precios)

El Ayuntamiento de Lena, a través de la Oficina de Información Juvenil (OIJ), ha organizado programas de conciliación y ocio infantil para la temporada estival de este año, en concreto los meses de junio y julio, bajo el lema "Verano en Lena". A través del plan Concilia 3.0, el municipio pone en marcha dos campamentos urbanos "adaptados a las distintas necesidades de las familias del concejo durante las vacaciones escolares: 'Verano Camp' y 'Respiro Familiar'", indicó el gobierno local.

Ambos programas están dirigidos a niños, niñas y jóvenes nacidos entre los años 2010 y 2022, "ofreciendo un entorno seguro con actividades lúdicas, deportivas y de manualidades durante los meses de junio y julio".

El primero de los programas, "Verano Camp", se desarrollará del 22 de junio al 31 de julio, de lunes a viernes en horario de 9.15 a 13.45 horas, en las instalaciones del colegio Vital Aza. Este campamento ofrece entre 40 y 50 plazas por semana con un precio de 25 euros semanales, existiendo además la posibilidad de solicitar servicios de madrugadores, recogida tardía o comedor con un coste adicional sin subvención.

Requisitos

Para acceder a este programa es requisito indispensable estar empadronado en Lena y se priorizarán las necesidades de conciliación, la participación de la semana completa y el orden de inscripción.

Por su parte, la iniciativa "Respiro Familiar" tendrá lugar del 1 al 31 de julio, concretamente los martes, miércoles y jueves en horario de 11.00 a 13.30 horas. Las actividades se realizarán en el patio del colegio Jesús Neira o en Juvelena, disponiendo de 25 plazas por semana a un precio de 10 euros semanales. Los requisitos para este programa incluyen tener vinculación con Lena, priorizándose a quienes participen la semana completa por estricto orden de inscripción.

Inscripciones

Todas las inscripciones deben realizarse de forma presencial en la OIJ con un máximo de cuatro inscripciones por persona. Para el programa "Verano Camp", el plazo se abrirá del 9 al 19 de junio. Para el programa "Respiro Familiar", las solicitudes se podrán tramitar a partir del 15 de junio en horario de mañanas.

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Esta programación cuenta con la colaboración y cofinanciación del Gobierno central a través del Ministerio de Igualdad y el Plan Corresponsables, el Principado de Asturias, el Instituto Asturiano de la Mujer y el Ayuntamiento de Lena.