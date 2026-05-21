San Martín da en la diana (tridimensional): el campeonato de España de tiro con arco 3D reunirá este fin de semana a 244 deportistas en la Campa del Abeduriu
El evento se desarrollará a lo largo de todo el fin de semana
San Martín del Rey Aurelio acoge este fin de semana el Campeonato de España 3D, en sus cuatro modalidades de tiro con arco, que se disputará en las categorías de individual y por equipos, en la Campa del Abeduriu. Participarán 244 deportistas procedentes de prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas de España.
El tiro con arco 3D es modalidad deportiva del tiro con arco que se practica en un entorno natural o recreado. Los arqueros siguen un circuito al aire libre y disparan flechas a figuras tridimensionales de animales o de otro tipo de siluetas.
Presentación
El volumen total de personas que moverá la celebración de este campeonato nacional en el municipio se elevará por encima de las 300 personas, contando a técnicos, jurado y acompañantes. A la presentación de la prueba, este jueves en el Ayuntamiento de San Martín, acudieron el vicepresidente y el secretario de la Federación Española de Tiro con Arco 3D, José María Rioja y Rifaat Chabouk, respectivamente, que estuvieron acompañados por el alcalde, José Ramón Martín Ardines, y la concejala de Deportes, Cintia Ordóñez.
El evento se celebra con la colaboración del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes.
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