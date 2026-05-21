Tàpies, Úrculo, Navascués... (y hasta 300 obras de otros destacados artistas): el instituto asturiano con un "museo" en sus aulas quiere "abrir a la sociedad" su valiosa colección

Con epicentro en el museo que se ha conformado desde los años setenta del pasado siglo en el Instituto Bernardo de Quirós de Mieres surge una nueva asociación cultural. “Queremos abrir la colección de arte a la sociedad e incorporarnos al tejido social de Mieres para crear sinergias sociales y crear comunidad”, asegura la directora del centro educativo, Ana Esther Velázquez, que pertenece a la junta promotora del nuevo colectivo.

La idea de crear la Asociación de amigos del instituto y museo IBQ partió de un grupo de antiguos alumnos y profesores del IES, que pretenden sumar a más integrantes, tanto docentes, como aquellos que hayan pasado por las aulas, pero también artistas, aficionados al arte y vecinos. Para darla a conocer se ha convocado una asamblea general el próximo 11 de junio 18.30 horas.

Entre los fines marcados figura el de difundir la colección que atesora el centro, con cerca de 300 obras de algunos de los más destacados artistas asturianos y españoles de los siglos XX y XXI. Ya hay, señala el profesor Guillermo Bas, “una conexión con los alumnos y la comunidad educativa, pero queremos reforzar el papel social del museo” y difundir las actividades que se realizan en el instituto a nivel local pero también regional.

Varias de las obras expuestas en el instituto. / LNE

La colección de arte -expuesta en cinco salas musealizadas, pero también en zonas comunes del edificio- es “un plus” del instituto, como también las exposiciones temporales que se albergan. “Tenemos la mayor colección de arte de Mieres”, comenta el docente.

La nueva asociación, explica José García Fernández, antiguo alumno del centro, “viene a sumar a asociaciones de mucho peso de Mieres”. “Queremos generar sinergias con ellas y convertir al concejo en un referente cultural en las Cuencas y en Asturias aportando nuestro granito de arena”, dice.

Remarca José García que la reconversión ha cerrado los pozos en Mieres, pero “el pozo de la cultura es inagotable”. Y el colectivo que ahora nace pretende organizar variadas actividades y “crear comunidad en torno al centro”.

La muestra de cerámica. / LNE

La colección de arte que ha reunido el IES Bernaldo de Quirós desde los años setenta, con el impulso de la exdirectora Carmen Díaz Castañón, es “extraordinaria”, asevera Xosé Antón García-Sampedro, director del Centro de Profesorado y Recursos (CPR) Cuencas mineras. Es “un museo vivo, en el que los artistas que ceden su obra transforman su discurso artístico en un discurso pedagógico”.

“Elemento pedagógico”

Entre obras de Aurelio Suárez, Eduardo Úrculo, Tàpies, Pelayo Ortega o Navascués dan sus clases los alumnos del Bachillerato de artes en el instituto que tiene su sede en el antiguo palacio de los Marqueses de Camposagrado. La colección, que incluye pintura, obra gráfica, escultura y cerámica tradicional asturiana, sirve, remarca la directora del centro, “como elemento pedagógico” para todos los alumnos.

La docente Gema Ramos, integrante también de la junta promotora de la asociación, destaca que, en el museo, que reúne una “representación muy completa del arte asturiano del siglo XX y del actual” junto con “destacados artistas nacionales”, se organizan visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas. También dispone de un espacio para instalar exposiciones temporales, en el que muestra sus obras estas semanas Juan Fernández Álava.