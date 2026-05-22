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Del "20 de abril" al "Abuelo Vítor": "Celtas Cortos" se suma a Víctor Manuel en un amplio (y variado) programa de San Xuan que llenará Mieres de fiesta

El programa combina grandes conciertos, actividades infantiles, cultura popular y novedades como una liga de videojuegos o un concurso de sidra artesana

Un concierto de los Celtas Cortos.

Un concierto de los Celtas Cortos.

David Montañés

Mieres del Camino

Mieres disfrutará este año de unas fiestas de San Xuan con una melodía muy reconocible. La noche de la foguera, tras quemar todo lo viejo y reponer las ilusiones, la ciudad cambiará el 23 de junio por el 20 de abril. Lo hará cantando junto a Celtas Cortos, que actuarán en el parque Jovellanos la madrugada del patrón. Será, junto al concierto que ofrecerá Víctor Manuel en el Pozu Barredo el 19 de junio, una de las principales citas musicales de la gran fiesta local. Pero el programa incluye muchos más encuentros y actividades. Del 11 al 24 de junio, Mieres volverá a echarse a la calle para celebrar unas fiestas que combinan tradición, cultura popular, música y ocio para todas las edades.

Tania Tauriño, Blanca Fernández, Nuria Ordóñez y Carmen García, presentando el programa de las fiestas,

Tania Tauriño, Blanca Fernández, Nuria Ordóñez y Carmen García, presentando el programa de las fiestas, / Foto cedida a LNE

La concejala de Festejos, Nuria Ordóñez, presentó una programación diseñada para “hacer comunidad” y reflejar “un municipio orgulloso de su pasado, vibrante en su presente y lleno de ilusión por el futuro”. El pregón correrá este año a cargo de Diego López, futbolista del Valencia nacido natural del Valle de Turón y convertido en uno de los referentes deportivos de la comarca.

La música volverá a ser el gran motor de las fiestas. Además de Celtas Cortos y Víctor Manuel, el programa incluye actuaciones de orquestas como "Tekila", "Panorama City", "New York" o "Radar", además de las propuestas del ciclo "33600" y del Mieres Underground, que llenarán la Plaza de la Libertad de sonidos indie, punk y rock. También habrá espacio para grupos emergentes como "Sanguijuelas del Guadiana" y sesiones de DJ pensadas especialmente para el público joven.

Diversión infantil

Las familias tendrán igualmente un protagonismo especial. El programa incluye espectáculos infantiles, pompas gigantes, fiestas de la espuma, magia, títeres y teatro de calle. Entre las propuestas destacan las actuaciones de Petit Pop, Willy Pomper o el espectáculo circense “A fuego lento”, de la compañía Carampa. El humor también tendrá un hueco importante gracias al monólogo de Ángel Martín en el Mieres Centru Cultural.

Uno de los momentos más espectaculares llegará con “Druidas” (20 de junio), el desfile nocturno de fuego y percusión de la compañía Tupá, que recorrerá las calles del centro entre antorchas y música tribal. Y, como cada año, la tradición seguirá siendo el alma de San Xuan: el enrame de fuentes, la canción asturiana, la Danza Prima, los desfiles folclóricos y la gran foguera volverán a reunir a generaciones enteras alrededor del fuego.

Entre las novedades de esta edición destacan la primera Liga de Videojuegos de San Xuan (24 de junio) y el estreno del Concurso de Sidras Artesanas de Asturias (13 den junio), acompañado de degustaciones gastronómicas en el parque Aníbal Vázquez. A ello se suma un amplio calendario deportivo, exposiciones y servicios especiales de transporte nocturno para facilitar la movilidad durante las noches festivas.

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“San Juan es una invitación a salir a la calle, disfrutar y celebrar la suerte de pertenecer a Mieres”, remarca Nuria Ordóñez. Y este junio, la ciudad volverá a encontrarse en esa mezcla única de música, memoria y fuego que convierte cada año las fiestas grandes del concejo en uno de los momentos más esperados del calendario asturiano.

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