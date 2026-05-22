África se muestra en San Martín: Sotrondio acoge un encuentro con talleres y juegos para dar a conocer la cultura e historia del continente a los escolares
La celebración del Día de África contó con la participación 104 alumnos de los colegios El Parque (Blimea) y Rey Aurelio (Sotrondio)
África está, desde este viernes, un poco más cerca de Asturias. La plaza Ramón y Cajal de Sotrondio, situada junto al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, acogió este viernes (con tres días de adelanto) la celebración del Día de África con actividades y talleres en los que tomaron parte 104 alumnos de los colegios El Parque (Blimea) y Rey Aurelio (Sotrondio), junto a residentes del geriátrico público de esta última localidad.
Se trataba de dar a conocer la cultura y las tradiciones del continente con un programa organizado por Movimiento por la Paz, responsable del Centro Temporal de Migrantes del colegio San José de Sotrondio, un equipamiento que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones. El objetivo era acercar a los participantes la "riqueza del continente africano, sus culturas diversas, su gastronomía, historia o personajes de referencia"; resaltar la "soberanía, la diversidad cultural, la unidad y el potencial económico del continente"; y "reivindicar la lucha contra el colonialismo y el impulso del desarrollo panafricano".
Hubo ocho actividades diferentes como el juego del pañuelo, en el que la palabra clave para salir eran países o animales africanos; el "verdadero o falso", con preguntas sobre el continente; el juego de las sillas, con música tradicional africana; o el juego de la patata caliente, donde los niños tenían que dar con la cifra exacta de la cuestión que se les planteaba antes de que estallara un globo.
Este último juego se estrenó con la pregunta del número de países que tiene África. Los escolares del Rey Aurelio dieron con la respuesta correcta (54) antes de que el globo explotara. Israe Benfekrane, de 8 años y alumna del centro sotrondino, aseguró que "me ha gustado mucho un juego que había sobre la diversidad que existe en África". Por su parte, María Casiqué Palomino , de 7 años y estudiante del colegio El Parque, aseguró que "me está encantando todo. Estoy aprendiendo cosas de África que no conocía".
El día de África se celebra oficialmente cada 25 de mayo para conmemorar la creación en 1963 de la Organización para la Unidad Africana, que tiene como objetivo la cooperación, unidad y solidaridad entre los países del continente. Ana Mateo, coordinadora del Centro Temporal de Migrantes del colegio San José de Sotrondio, destacó que "hoy es un día festivo y reivindicativo, una jornada que para dar a conocer el continente africano y todo lo que tiene, alejándonos de cualquier visión paternalista"
José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín, aseguró que "podemos sentirnos orgullosos de la solidaridad y la inclusión que se demuestra una vez más en San Martín con esta convivencia y con todas las organizaciones que participan, con los colegios y con la residencia de mayores Santa Bárbara". Detalló que la jornada "está dedicada a África por el centro de acogida temporal que tenemos en Sotrondio pero hay que hacer extensiva esta celebración al gran número de personas de otras nacionalidades que ya son vecinos de San Martín. Un 8 por ciento de nuestros vecinos ya son de otras nacionalidades y hoy es un día para sentirnos satisfechos de esta convivencia".
Julio Caricol, responsable de Movimiento por la Paz en Asturias, remarcó que "África tiene un legado riquísimo. El ser humano se engendró en allí y el proceso de la evolución también", aseguró para añadir que "agradecemos a Sotrondio la solidaridad que han tenido con el centro de acogida".
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