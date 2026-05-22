El balance de las becas educativas del Montepío de la Minería: hasta 156 familias se benefician de las ayudas
La Fundación Obra Social destinó 19.000 euros al apoyo de familias mutualistas para libros, material didáctico y necesidades educativas especiales
La Fundación Obra Social del Montepío de la Minería Asturiana ha cerrado el balance de su Programa de Becas y Ayudas a la Educación correspondiente al actual curso académico con la concesión de 156 ayudas por un importe total de 19.000 euros. "La iniciativa refuerza el compromiso histórico de la entidad con el apoyo a las familias mutualistas y la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación", destacan los portavoces de la entidad.
Dentro de la línea principal de ayudas se tramitaron 191 solicitudes, de las que 144 fueron aprobadas, lo que supone una tasa de concesión del 75,39%. El importe destinado a estas becas ascendió a 17.200 euros. Hasta 47 solicitudes fueron denegadas principalmente por superar el umbral de renta familiar establecido o por incompatibilidad con otras ayudas ya concedidas dentro del propio programa.
Las etapas educativas obligatorias concentraron la mayor demanda. Educación Primaria registró 62 solicitudes y Secundaria Obligatoria otras 55, sumando entre ambas 89 ayudas concedidas. También se tramitaron 40 solicitudes universitarias y 26 de Bachillerato. En este último caso se aprobaron 21 becas, mientras que en Universidad y Ciclos Formativos de Grado Superior se concedieron 34 ayudas.
El perfil del beneficiario
El perfil predominante de las personas solicitantes corresponde a familiares o vinculados de socios en activo del Montepío, con 132 expedientes, equivalentes al 69,11% del total. Además, la mayor parte de las solicitudes proceden de mutualistas situados en la década de los 40 años.
En el ámbito económico, el tramo de renta familiar más frecuente se situó entre los 30.000 y 40.000 euros, con 62 solicitudes. Asimismo, el programa reflejó la diversidad social de las familias atendidas, incluyendo expedientes relacionados con discapacidad, familias numerosas y hogares monoparentales.
Por otro lado, la línea específica de apoyo a alumnado con necesidades educativas especiales tramitó 14 solicitudes y concedió 12 ayudas por valor de 1.800 euros, dirigidas a estudiantes con discapacidad, TDAH, trastornos del espectro autista, altas capacidades o trastornos graves de conducta.
Con estos resultados, el Montepío de la Minería Asturiana consolida su programa de becas "como una de sus principales herramientas de apoyo social y educativo a las familias mutualistas".
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