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El Baloncesto Villa de Mieres defiende su gran temporada regular en una Final Four en casa que decidirá el ascenso a Tercera FEB

El conjunto mierense, líder de la liga regular, organiza la fase final de Primera FBPA masculina con el objetivo de culminar una gran temporada con el salto de categoría

Una formación del BVM2012, esta campaña.

Una formación del BVM2012, esta campaña. / Foto cedida a LNE

David Montañés

Mieres del Camino

El Baloncesto Villa de Mieres afronta este fin de semana la gran cita de la temporada. El conjunto mierense organizará en el polideportivo de Mieres Sur la Final Four de Primera FBPA masculina, una cita decisiva que pondrá en juego el ascenso a Tercera FEB y que reunirá a cuatro de los mejores equipos del campeonato autonómico.

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El equipo entrenado por Vicente Álvarez llega al momento clave del curso después de completar una brillante liga regular. El BVM2012 cerró la primera fase como líder destacado tras firmar un balance de 20 victorias y solo 4 derrotas, unos números que consolidan la gran evolución del proyecto deportivo mierense. Por detrás quedaron el grupo Covadonga y el Gijón Basket.

La semifinal del conjunto local se disputará el sábado, a las 18.30 horas, frente al Oviedo Baloncesto. Posteriormente, a las 20.30 horas, se medirán el Real Grupo Cultura Covadonga y el Costa Norte. La jornada decisiva tendrá lugar el domingo, con el encuentro por el tercer y cuarto puesto a las 16.30 horas y la gran final programada para las 18.30 horas.

Llamamiento a la afición

Desde el club esperan convertir el polideportivo mierense en una auténtica caldera. El presidente de la entidad, Juan Lana, destacó la importancia del apoyo de la afición en una cita histórica para el baloncesto local. “Tras una temporada brillante, nos queda lo más difícil. Animo a toda la afición de Mieres a acercarse al Poli Mieres-Sur a apoyar a nuestro equipo e intentar, todos juntos, el ascenso a 3ª FEB”, señaló.

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La organización de esta Final Four supone además un importante reconocimiento al crecimiento deportivo y social del club, que en los últimos años se ha consolidado como una de las entidades deportivas de referencia en el concejo. El objetivo ahora pasa por culminar el excelente trabajo realizado durante toda la temporada con un ascenso que permitiría al baloncesto mierense regresar a una categoría nacional y seguir impulsando un proyecto que no deja de crecer.

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