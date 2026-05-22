Cuero, madera y tecnología: los oficios tradicionales se reinventan en las aulas asturianas

El IES Virgen de Covadonga de El Entrego impulsa un innovador proyecto educativo que une artesanía, tecnología y emprendimiento bajo el título “Tecnología con Oficio”. La iniciativa, enmarcada en el programa de Innovación “Manos y Máquinas” y financiada por la Consejería de Educación del Principado de Asturias , busca acercar al alumnado de cuarto de ESO a los oficios tradicionales desde una perspectiva contemporánea.

Participantes en uno de los talleres. / Foto cedida a LNE

La jornada central ha reunido este viernes a unos 60 estudiantes en una experiencia que combina reflexión y práctica. El programa comenzó con una mesa redonda de 20 minutos en la que se debatió sobre el presente y el futuro de la artesanía en Asturias. En ella participaron Javier Ruiz-Cuevas, presidente de la Asociación del Mercado Artesano y Ecológico, y Alicia de la Fuente, artesana y emprendedora, que compartieron su visión sobre la evolución del sector. El encuentro estuvo moderado por Mónica Barettino Coloma, responsable del área de Educación Emprendedora de Valnalón, quien subrayó la importancia de acercar el emprendimiento a la juventud.

Tras este espacio de diálogo, el alumnado participará en seis talleres prácticos de cuatro horas de duración centrados en cuero, azabache, joyería, macramé, talla de madera y reciclaje textil. Estas actividades, impartidas por profesionales de la asociación, permitirán a los estudiantes conocer técnicas tradicionales y procesos creativos vinculados a cada oficio.

Nueva perspectiva

El proyecto pretende reducir la distancia entre artesanía y tecnología industrial, mostrando cómo los oficios artesanos han sabido adaptarse a los nuevos tiempos mediante la incorporación de herramientas digitales, nuevos materiales y procesos innovadores. Asimismo, pone en valor la artesanía como actividad económica en evolución, generadora de empleo y creatividad.

“Tecnología con Oficio” se desarrolla en conexión con el programa “Los Oficios de la Artesanía en Asturias”, impulsado por distintas entidades regionales, con el objetivo de fortalecer el tejido artesanal, fomentar el relevo generacional y promover un modelo de desarrollo sostenible.

Desde el centro educativo se destaca que esta iniciativa refuerza una enseñanza conectada con la realidad social y económica del entorno, capaz de unir tradición, innovación y oportunidades de futuro para el alumnado.