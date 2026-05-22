"Deficiencias estructurales", luces de emergencia averiadas y una alarma que no se oye: un colegio de Mieres pide medidas para poder garantizar la "seguridad de los alumnos"

El profesorado del CP Santa Eulalia de Ujo se esfuerza cada día por ofrecer a sus 112 alumnos la mejor formación posible. Ese trabajo constante ha convertido al pequeño centro mierense en un referente de innovación educativa, con proyectos pioneros vinculados a la salud mental infantil y juvenil, junto a reconocimientos encaminados a lograr la certificación como Colegio Protector de la Infancia de UNICEF. Sin embargo, el brillante contenido que emana de las aulas choca frontalmente con un continente cada vez más deteriorado. El profesorado percibe incluso riesgo para los alumnos.

La dirección del colegio ha decidido alzar la voz para denunciar el estado “crítico” de las infraestructuras del edificio y reclamar una intervención urgente tanto del Principado como del Ayuntamiento de Mieres. “No podemos normalizar que nuestros niños y niñas convivan con deficiencias estructurales y de seguridad que ya deberían estar resueltas”, advierte el director del centro, René Benito Tronco.

Cruce de competencias

El colegio asegura sentirse atrapado en un “cruce de competencias” entre administraciones que mantiene paralizadas actuaciones consideradas urgentes. Entre las principales reivindicaciones figuran la reparación del tejado y los canalones, el drenaje del polideportivo —que sufre graves inundaciones— y mejoras de seguridad consideradas esenciales.

La situación, según denuncia la dirección, llega hasta el punto de comprometer la evacuación del edificio en caso de emergencia. El centro tiene actualmente pendiente la OCA eléctrica, todas las luces de emergencia están averiadas y la alarma no es audible en varias zonas del colegio. Además, los simulacros de evacuación realizados en los últimos años arrojan resultados “deficitarios”.

Uno de esos informes, fechado en diciembre de 2025, es especialmente contundente. El documento concluye que “en las condiciones actuales, la evacuación segura es imposible” y advierte de que el colegio presenta “un nivel crítico de abandono y deficiencias legales”. El informe también alerta del “caos inevitable” que puede producirse ante una emergencia debido a la falta de alarma y alumbrado de emergencia.

Barreras arquitectónicas

La dirección denuncia igualmente la existencia de barreras arquitectónicas y la ausencia de puertas de emergencia adecuadas, factores que, según el documento, podrían provocar “cuellos de botella y riesgo de aplastamiento”.

Todo ello sucede mientras el colegio desarrolla proyectos educativos de referencia. El Santa Eulalia se encuentra inmerso en el proceso para convertirse en Centro Referente en Educación en Derechos de la Infancia de UNICEF y lidera, junto a la Asociación Sumando, un innovador proyecto de educación emocional basado en tecnología de analítica emocional capaz de detectar precozmente situaciones de vulnerabilidad en el alumnado.

“Queremos que se conozca el excelente trabajo que se hace dentro de las aulas”, remarca René Benito Tronco. Pero el director subraya que resulta imposible seguir avanzando mientras la comunidad educativa convive con unas instalaciones que, aseguran, ponen en duda la "propia seguridad del alumnado".