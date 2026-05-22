Mercadillo artesanal, malabares y mucha música: nace en Barros un nuevo festival, el "Pozaric@s Rock"

Barros estrena este sábado el Pozaric@s Rock, un nuevo festival que nace con "la intención de convertirse en una cita fija dentro del calendario cultural y festivo de Langreo". Habrá música, convivencia, artesanía y ambiente popular "en un evento pensado para todas las edades y con entrada libre", señalaron los organizadores.

La cancha de Barros será el escenario de esta primera edición, "una apuesta impulsada desde el movimiento vecinal y asociativo local con el objetivo de dar vida al pueblo, apoyar el talento cercano y crear un espacio diferente donde disfrutar de la cultura y la música en un ambiente familiar y festivo".

La programación arrancará a las 13.00 horas con la hora del vermú amenizada por "SR.MO", dando paso a una gran paella popular con opción vegana y fayuelu de postre. La organización destaca "la importancia de compartir mesa, música y conversación como parte esencial del espíritu del festival".

Durante la tarde también habrá espacio para el espectáculo y la animación con la actuación de "La Troupezón", un divertido espectáculo de malabares pensado para que los más pequeños también disfruten de la jornada. La noche estará marcada por el rock en directo con las actuaciones de "Reditus", "Kinkis Gruñones" y "Trastienda RC", que "pondrán ritmo y energía a una jornada que promete hacer vibrar Barros".

Mercadillo

Junto a la música, el festival contará con un mercadillo artesanal integrado dentro del recinto, donde diferentes creadores y artesanos locales "expondrán productos de decoración, ilustración, joyería, regalos y artículos hechos a mano, apostando así por el comercio de proximidad y el trabajo artesanal".

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Los organizadores esperan que esta primera edición sea "solo el comienzo de un proyecto duradero que crezca año tras año y que sirva para seguir demostrando que los pueblos tienen mucho que ofrecer cuando existe implicación, ilusión y ganas de hacer cosas diferentes".