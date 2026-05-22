Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mercadillo artesanal, malabares y mucha música: nace en Barros un nuevo festival, el "Pozaric@s Rock"

"Es un evento pensado para todas las edades y con entrada libre", señalaron los organizadores

&quot;Kinkis gruñones&quot; en una imagen promocional.

"Kinkis gruñones" en una imagen promocional. / "Kinkis gruñones"

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Barros estrena este sábado el Pozaric@s Rock, un nuevo festival que nace con "la intención de convertirse en una cita fija dentro del calendario cultural y festivo de Langreo". Habrá música, convivencia, artesanía y ambiente popular "en un evento pensado para todas las edades y con entrada libre", señalaron los organizadores.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

La cancha de Barros será el escenario de esta primera edición, "una apuesta impulsada desde el movimiento vecinal y asociativo local con el objetivo de dar vida al pueblo, apoyar el talento cercano y crear un espacio diferente donde disfrutar de la cultura y la música en un ambiente familiar y festivo".

La programación arrancará a las 13.00 horas con la hora del vermú amenizada por "SR.MO", dando paso a una gran paella popular con opción vegana y fayuelu de postre. La organización destaca "la importancia de compartir mesa, música y conversación como parte esencial del espíritu del festival".

Durante la tarde también habrá espacio para el espectáculo y la animación con la actuación de "La Troupezón", un divertido espectáculo de malabares pensado para que los más pequeños también disfruten de la jornada. La noche estará marcada por el rock en directo con las actuaciones de "Reditus", "Kinkis Gruñones" y "Trastienda RC", que "pondrán ritmo y energía a una jornada que promete hacer vibrar Barros".

Mercadillo

Junto a la música, el festival contará con un mercadillo artesanal integrado dentro del recinto, donde diferentes creadores y artesanos locales "expondrán productos de decoración, ilustración, joyería, regalos y artículos hechos a mano, apostando así por el comercio de proximidad y el trabajo artesanal".

Noticias relacionadas

Los organizadores esperan que esta primera edición sea "solo el comienzo de un proyecto duradero que crezca año tras año y que sirva para seguir demostrando que los pueblos tienen mucho que ofrecer cuando existe implicación, ilusión y ganas de hacer cosas diferentes".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
  2. Las amigas centenarias de Langreo recomiendan ir a la peluquería para 'verse guapa' y también 'alimentarse bien
  3. Mieres ultima la apertura del 'pozo Fogón': adjudicada la obra para convertir la lampistetería de una emblemática mina en una cocina industrial para acoger eventos gastronómicos
  4. Más problemas para Hunosa: el Supremo da la razón al Ayuntamiento de Langreo y la empresa no podrá utilizar la escombrera de Iberdrola en Cuturrasu
  5. Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas que mantiene la guasa con 107 años y será homenajeada el sábado: 'A ver si aguanto el mes
  6. Condenado el Ayuntamiento de Mieres por cortar el agua a una familia: la jueza ve una 'falta de rigor notoria' del Consistorio
  7. Cincuenta años tras los fogones con tres generaciones: el establecimiento fundado por emigrantes lavianeses que retornaron con la receta de la pizza argentina
  8. Los científicos de van de tapas por Mieres: tres bares acogerán más de 20 charlas sobre ciencia en tres días

Mercadillo artesanal, malabares y mucha música: nace en Barros un nuevo festival, el "Pozaric@s Rock"

Mercadillo artesanal, malabares y mucha música: nace en Barros un nuevo festival, el "Pozaric@s Rock"

Del "20 de abril" al "Abuelo Vítor": "Celtas Cortos" se suma a Víctor Manuel en un amplio (y variado) programa de San Xuan que llenará Mieres de fiesta

Del "20 de abril" al "Abuelo Vítor": "Celtas Cortos" se suma a Víctor Manuel en un amplio (y variado) programa de San Xuan que llenará Mieres de fiesta

África se muestra en San Martín: Sotrondio acoge un encuentro con talleres y juegos para dar a conocer la cultura e historia del continente a los escolares

África se muestra en San Martín: Sotrondio acoge un encuentro con talleres y juegos para dar a conocer la cultura e historia del continente a los escolares

Ya es oficial: Capgemini firma con los sindicatos su plan de despidos con una cifra de salidas en su sede de Langreo inferior a la prevista inicialmente

Ya es oficial: Capgemini firma con los sindicatos su plan de despidos con una cifra de salidas en su sede de Langreo inferior a la prevista inicialmente

La Guardia Civil arresta a un exempleado de una empresa de Salas por estafa continuada y usurpación de identidad

La Guardia Civil arresta a un exempleado de una empresa de Salas por estafa continuada y usurpación de identidad

El Baloncesto Villa de Mieres defiende su gran temporada regular en una Final Four en casa que decidirá el ascenso a Tercera FEB

El Baloncesto Villa de Mieres defiende su gran temporada regular en una Final Four en casa que decidirá el ascenso a Tercera FEB

"Deficiencias estructurales", luces de emergencia averiadas y una alarma que no se oye: un colegio de Mieres pide medidas para poder garantizar la "seguridad de los alumnos"

"Deficiencias estructurales", luces de emergencia averiadas y una alarma que no se oye: un colegio de Mieres pide medidas para poder garantizar la "seguridad de los alumnos"

Últimos flecos para pactar el plan de despidos en Capgemini: CC OO espera que el acuerdo con la empresa se firme este viernes

Últimos flecos para pactar el plan de despidos en Capgemini: CC OO espera que el acuerdo con la empresa se firme este viernes
Tracking Pixel Contents