Ya es oficial: Capgemini firma con los sindicatos su plan de despidos con una cifra de salidas en su sede de Langreo inferior a la prevista inicialmente

Ya hay cifras definitivas del impacto que tendrá el plan de despidos en Capgemini, tanto a nivel estatal como en las instalaciones de la empresa en Langreo, que suman 802 empleos. Los representantes de la compañía y de los trabajadores suscribieron este viernes un acuerdo para dar luz verde al ERE de forma consensuada. Ambas partes destacaron que el 85 por ciento de las salidas corresponden a trabajadores que se han acogido al proceso de forma voluntaria, mientras que el 15 por ciento restante son despidos forzosos.

Finalmente se ha logrado rebajar el volumen de despidos de la compañía, que cuenta con 11.000 trabajadores en todo el país. Del máximo de 748 despidos anunciados inicialmente en España se ha pasado a 710. Buena parte de esa reducción se focaliza en Langreo. En el centro de Valnalón estaba previsto que el ERE afectara a un máximo de 63 personas. Al final serán 41 salidas, de las que solo cuatro son despidos forzosos. El 90 por ciento de los afectados se han acogido al proceso de forma voluntaria. A Langreo le corresponde el 5,8 por ciento del ajuste total en la empresa.

Capgemini

Capgemini -que al inicio del proceso, a finales de abril, achacó el ERE, a la "aceleración del cambio tecnológico" y el avance de la inteligencia artificial (IA)- destacó este viernes que "tras varias semanas de diálogo constructivo, responsable y desarrollado de buena fe, Capgemini ha alcanzado un acuerdo definitivo con el 100% de la mesa negociadora en el marco del proceso actualmente en curso en España".

Los responsables de la compañía aseguraron que "el acuerdo prioriza de forma significativa la voluntariedad, que representa el 85% del proceso, y refuerza las medidas de protección social, permitiendo gestionar esta transición de forma ordenada y equilibrada. Este proceso forma parte de la adaptación continua de nuestras capacidades y estructura organizativa para responder a la evolución tecnológica y a las nuevas necesidades del mercado, con el objetivo de reforzar nuestra competitividad, capacidad de innovación y excelencia operativa".

Comité de empresa de Langreo

Carlos Castrillo, delegado sindical de CC OO (sindicato mayoritario en Capgemini tanto en Asturias como en el conjunto del país) y presidente del comité de empresa del centro de Langreo, mostró su satisfacción con el acuerdo porque "ayuda mucho a las personas que, por desgracia, se han visto afectadas. Casi todos los despidos iban a ser forzosos y se ha conseguido que un 85 por ciento sean voluntarios. Esperamos que no haya otro proceso así en mucho tiempo".

CC OO

A nivel general, la sección sindical de CC OO en Capgemini resaltó que "tras 30 días de intensos contactos y duras negociaciones, la empresa, CC OO Capgemini y el resto de la representación social hemos cerrado hoy formalmente el periodo de consultas de este ERE y lo hacemos con la firma de un acuerdo que creemos garantiza las mejores condiciones económicas y sociales posibles para todas las personas afectadas. Durante las últimas semanas, el trabajo de CC OO Capgemini se ha guiado por los mismos tres ejes que establecimos desde el primer día: fomentar la voluntariedad, favorecer a las personas con mayor antigüedad y blindar con una protección especial a los mayores de 55 años".

Las mismas fuentes expusieron que "desde esta responsabilidad y el compromiso, nuestra labor se ha basado en auditar a fondo la documentación de la compañía, plantear propuestas viables para minimizar el impacto en el empleo y luchar para conseguir las mejores condiciones económicas y sociales para la plantilla afectada".

Para CC OO, este "esfuerzo se ha traducido en logros tangibles" y enumeró: "Más de un 85% de voluntariedad en las salidas; indemnizaciones muy por encima de las expectativas iniciales; primas adicionales por adscripción voluntaria y situaciones familiares complejas; extensión y mejora del Convenio Especial de cotización a la Seguridad Social; ampliación de la póliza del seguro médico y otra serie de medidas de protección social; y garantía de empleo a futuro para aportar estabilidad a los que se quedan".

Las instalaciones de Capgemini en Valnalón. / M. Á. G.

Añadieron su forma de actuar y comunicar los avances de la negociación "ha intentado ser siempre sincera y transparente, sin promesas falsas, ni anuncios que nunca fueron una realidad. A través de nuestros correos, consultas directas, encuestas y canales de Teams para afiliación y simpatizantes, hemos estado a vuestro lado en cada fase. En el momento en que la afectación quedó delimitada, centramos nuestros esfuerzos en los colectivos afectados para ofrecerles un trato cercano y adaptado a sus problemáticas personales, rebajando también con ello la ansiedad de una plantilla ya muy saturada por este proceso".

Las mismas fuentes apuntaron que "hoy, fruto de todo este esfuerzo colectivo y de un intenso trabajo de negociación, se firma un acuerdo con el respaldo más sólido posible: el aval mayoritario de nuestra afiliación y de las propias personas potencialmente afectadas a través de su voto directo. Cerramos una etapa sumamente difícil, pero lo hacemos con la cabeza alta" y el "apoyo" de los trabajadores.