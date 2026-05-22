Últimos flecos para pactar el plan de despidos en Capgemini: CC OO espera que el acuerdo con la empresa se firme este viernes

Optimismo sindical para cerrar el ERE en Capgemini de forma consensuada. Pese a que e acuerdo no está totalmente cerrado, fuentes de CC OO (sindicato mayoritario en la compañía a nivel estatal y en el centro de Langreo) confían en que se resuelvan los últimos flecos este viernes y el acuerdo ya pueda quedar rubricado a lo largo de la jornada. La última cifra de despidos que se barajaba para Asturias oscilaba entre los 44 y los 63, aunque las mismas fuentes señalaron que finalmente podría ser menor de ese tope máximo.

La consultora tecnológica francesa (con 11.000 empleos en España y 802 en Langreo) anunció el pasado 10 de abril el inicio de un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España como consecuencia del impacto de la Inteligencia Artificial y los nuevos retos que la innovación tecnológica ha supuesto para «un entorno operativo cada vez más incierto», aseguró la multinacional. En un principio se plantearon 748 despidos, luego la cifra se rebajó a 717 y posteriormente hasta 710.

En el preacuerdo alcanzado días atrás entre empresa y sindicatos, y que se espera cerrar este viernes, se fijan indemnizaciones de hasta 38 días por año trabajado, para menores de 63 años, y primas de hasta 24.000 euros para aquellos que se acojan voluntariamente al ERE. Las condiciones económicas logradas mejoran «sustancialmente los mínimos legales», según CC OO. Para los menores de 63 años, la indemnización por despido aumenta hasta los 38 días por año trabajado, con un tope máximo de 20 mensualidades.

Para los mayores de 63 años, se fija en 20 días por año con un límite de 15 mensualidades. En los casos de reducción de jornada por guarda legal, el cálculo se realizará de forma íntegra sobre el 100% del salario original. Para incentivar la marcha voluntaria en los colectivos de Bench, Ventas y Preventas y Soporte a Proyectos, se han acordado primas de 10.000 euros para los menores de 50 años, de 18.000 euros para los trabajadores entre 50 y 54 años, de 24.000 euros si el trabajador tiene entre 55 y 62 años y de 12.000 euros a partir de los 63 años. Además, se añade una prima lineal de 3.000 euros para cualquier persona afectada que tenga a su cargo a familiares con discapacidad o mantenga una reducción de jornada por guarda legal.

Mayores de 55 años

Asimismo, los mayores de 55 años contarán con el pago del Convenio Especial con la Seguridad Social (cotización) hasta los 63 años inclusive, mientras que los mayores de 63 años la tendrán cubierta hasta la fecha ordinaria de jubilación (con un máximo de dos años).

La multinacional francesa Capgemini decidió asentarse en Langreo hace más de dos décadas, convirtiéndose, en 2005, en la primera de las grandes compañías TIC que desembarcó en el valle del Nalón. El proyecto empezó con 40 trabajadores y se llego a alcanzar un plantilla de más de un millar de profesionales, la mayoría naturales de la región, que en los últimos años se había reducido a 802. A día de hoy, el centro ha evolucionado hacía la especialización en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, servicios de infraestructuras, cloud services y ciberseguridad, ofreciendo soporte tanto a clientes nacionales como internacionales.

Capgemini colabora desde hace años con diferentes instituciones asturianas, entre ellas la Universidad de Oviedo a través de la Cátedra de Transformación Digital Sostenible. Asimismo, trabaja estrechamente con el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias (COIIPA), el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias (Citipa) y otros centros formativos.