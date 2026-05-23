Las altas temperaturas primaverales activan la cuenta atrás del verano en Mieres, con 400 plazas de campamentos y nuevas actividades para jóvenes

Las elevadas temperaturas de una primavera sofocante han llenado Asturias de pantalones cortos, tirantes y terrazas a rebosar. El escenario se asemeja a un prematuro verano, recordando que el periodo estival se acerca en el calendario. El Ayuntamiento de Mieres se prepara ya, por tanto, para ofrecer actividades que permitan llenar las horas de ocio y facilitar la conciliación familiar.

El Consistorio mierense ya tiene lista buena parte de su programación para los meses de julio y agosto, con propuestas dirigidas tanto a la infancia como a la juventud y las personas adultas. Entre las iniciativas más destacadas vuelve “Movámonos Xunt@s”, los campamentos urbanos impulsados por la concejalía de Juventud e Infancia que dirige Nuria Rodríguez. La actividad contará este verano con 400 plazas gratuitas para niños y niñas de entre 3 y 12 años, repartidas en cuatro quincenas durante julio y agosto.

Las inscripciones comenzarán el próximo 26 de mayo, a partir de las 9 horas, a través de la web municipal habilitada para el programa. Los colegios Aniceto Sela y Liceo Mierense volverán a convertirse de lunes a viernes, entre las 10 y las 14 horas, en espacios de juegos, convivencia y actividades lúdicas y deportivas orientadas a fomentar valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia.

La programación municipal incorpora además este año una novedad para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 16 años. Bajo el nombre “La maxa del teatru”, la antigua OIJ acogerá del 1 al 17 de julio un campamento teatral centrado en la creatividad, la expresión artística y el trabajo en equipo. Las inscripciones para esta actividad ya permanecen abiertas.

Piscina de Vega de Arriba

A esta oferta se suma también la programación estival de la piscina municipal de Vega de Arriba, coordinada por la concejalía de Deportes de César Menéndez. Natación, yoga, pilates o ciclo indoor forman parte de un calendario pensado para mantener la actividad física durante el verano. Las inscripciones presenciales arrancarán el próximo 25 de mayo en las instalaciones deportivas.