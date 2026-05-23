El gobierno local de Langreo ve el Pleno sobre el plan urbanístico del barrio de El Puente como "un despilfarro inútil": "Es un trámite estéril e inoperativo"

El gobierno de Langreo considera "un despilfarro inútil" y "un trámite estéril e inoperativo" el pleno extraordinario impulsado por Vox y los concejales no adscritos sobre la operación urbanística de El Puente.

El Ejecutivo langreano esgrime en su argumentación dos informes jurídicos "entre los que se encuentra el de la propia secretaria municipal". Los dictámenes de los letrados coinciden, expusieron, "en no ver encaje legal a la votación planteada por Vox y los ediles no adscritos sobre el proyecto de reforma urbana". El argumento es "sencillo: el Ayuntamiento ya ha suspendido el convenio y ha trasladado oficialmente esa decisión al Principado de Asturias; por tanto, no procede adoptar decisiones vinculantes sobre un convenio que no está en tramitación".

El equipo de gobierno aludió también al "coste" que conlleva la convocatoria de un pleno extraordinario para el erario público. "El expediente está suspendido. Por tanto, el pleno no puede convertirse en una escenificación política, en un teatro que conlleva un coste importante para las arcas municipales, sobre una tramitación que ya no sigue adelante en los términos en los que estaba planteada". Para los responsables municipales "empeñarse en llevar a cabo un trámite estéril que no aporta soluciones solo conlleva un despilfarro inútil". Y añadieron: "Prometer salidas fáciles sin encaje legal es jugar con las expectativas de los afectados".

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Debate

El gobierno local aseguró que está "abierto a debatir sobre el futuro urbanístico" de Langreo en cualquier foro, "pero los hay que no le cuestan dinero al ciudadano". "Lo que toca ahora es trabajar con rigor, escuchar, analizar alternativas y buscar soluciones viables", señaló el Ejecutivo local, que considera que la iniciativa de Vox y los ediles no adscritos "no tiene ni pies ni cabeza y demuestra la insolvencia de estos grupos, que parecen buscar ruido y titulares a cualquier precio sin importarles dar soluciones reales a los langreanos". "Está claro: dar alternativas implica trabajar", zanjaron.