José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Hunosa tiene una deuda con los territorios mineros"

José Ramón Martín Ardines es el séptimo alcalde de San Martín del Rey Aurelio desde las primeras elecciones democráticas de 1979. El PSOE siempre ha ganado las elecciones en el concejo pero en 2023 obtuvieron los peores resultados de su historia y Ardines gobierna con 6 de los 17 concejales de la corporación. Enfrente tiene 4 ediles de IU, 3 del PP, 2 de la Agrupación de Electores, y un concejal de Arranca San Martín. Es trabajador municipal pero estuvo cuatro años fuera del Ayuntamiento ejerciendo como jefe de gabinete del entonces consejero de Industria, el cuestionado Enrique Fernández, hoy presidente de Hunosa.

¿Balance de estos tres años en la alcaldía?

Lo positivo es el esfuerzo del equipo de gobierno por cumplir el programa electoral con el que nos presentamos, un programa que es continuista con las políticas socialistas que transformaron San Martín desde la primera corporación democrática. Aunque los datos internos nos dan un alto porcentaje de cumplimiento, yo soy mucho más crítico que los números. Mi balance no es tan positivo porque, viéndolo como ciudadano y no solo como alcalde, siento que quedan muchísimas cosas por hacer. Haces cosas, pero siempre quedan más; sobre todo en lo que la gente más percibe: el estado de las infraestructuras, el mantenimiento de las calles o las necesidades del medio rural. En un municipio con tantas carencias, por mucho que hagas, nunca tienes la satisfacción plena de haber terminado.

Algo positivo habrá

Hemos logrado romper la tendencia demográfica negativa y superar los 16.000 habitantes. No es casualidad, es que venir a San Martín se está convirtiendo en una elección gracias a la calidad de nuestros servicios públicos y a nuestra centralidad. Tenemos una infraestructura sanitaria envidiable, con centros de salud nuevos como el de Sotrondio y en buenas condiciones como el de El Entrego, además de consultorios en Blimea o La Hueria. Y una oferta cultural y deportiva por encima de la media y, muy importante, un precio de la vivienda asequible que permite a la gente establecer aquí su trayectoria vital.

Tienen algo más de 16.000 habitantes y servicios diseñados para una población de 30.000.

Y no vamos a renunciar a ninguno de esos servicios. Pero sí es cierto que es un arma de doble filo porque supone un esfuerzo ingente.

¿Más aún gobernando en minoría?

Eso supone un gran esfuerzo. Exige tener un equipo muy fuerte y coordinado donde no haya discrepancias, porque al ser menos concejales, cada uno debe ocuparse de más áreas y ser un bloque.

¿Noticias como la imputación del expresidente Zapatero afectan a los alcaldes socialistas?

Políticamente, a pesar del descrédito que a veces sufrimos los políticos por bulos o noticias nacionales, mi deseo es que el socialismo siga gobernando en todos los niveles porque otras opciones podrían suponer un paso atrás en libertad y democracia. Es cierto que el descrédito de la política, alimentado por bulos en redes sociales o escándalos nacionales, nos afecta a los alcaldes a pie de calle. A veces te encuentras con vecinos que generalizan, pero hay que defender que ni todos los políticos son corruptos ni todos los empresarios unos sinvergüenzas.

¿Eso es aplicable al accidente de la mina de Cerredo y al exconsejero de Industria?. El pleno municipal aprobó una moción del PP pidiendo el cese de Enrique Fernández, presidente de Hunosa.

Fue una moción política y por eso el PSOE votó en contra. Se intenta politizar un accidente . No hay contradicción en votar contra esa moción y estar a la media hora apoyando a los chavales de Mina Miura en la calle. En el pleno se buscaba un desgaste partidista, pero en la calle pedíamos justicia para los trabajadores

Hunosa es clave en el municipio.

Sigue siendo fundamental, somos lo que somos gracias a ella pero creo que tiene una deuda con los territorios mineros.

¿Y cómo se salda en el caso de San Martín?

Con actividad real: diversificando Talleres Santana para que vengan empresas, potenciando el Pozo Sotón y desarrollando la Campa del Abedurio como zona medioambiental y deportiva. Precisamente, el Sotón albergará desde este año la futura oficina de turismo del Valle del Nalón.

Entre los proyectos locales está el del centro TIC de El Entrego, donde se construirá el primer ordenador cuántico de España

Soy tremendamente optimista con eso. Si en los años 60 estuvimos en la carrera espacial, ahora estamos en la carrera de la computación cuántica. La obra del edificio debe estar terminada para el 30 de junio para empezar a desarrollar el proyecto. No es solo el ordenador en sí, sino toda la investigación y las empresas auxiliares que va a atraer a San Martín. Estamos moviéndonos hacia un modelo de empresas tecnológicas y de innovación, como el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) o Inetum en Blimea. Donde vamos más lentos es en captar industria tradicional para los polígonos, que es un terreno donde tenemos más dificultades para ser atractivos.

Ya que habla de inversiones, solo ha conseguido unos presupuestos municipales desde que llegó al gobierno.

Hemos logrado algo que hacía tiempo que no se conseguía: aprobar presupuestos y generar remanentes de tesorería importantes. Hemos conseguido dos remanentes, uno de 875.000 euros y otro de 2,3 millones de euros para invertir en el municipio. Esto nos ha permitido cosas tan básicas pero necesarias como comprar un nuevo camión de la basura tras muchos años. En empleo, hemos movilizado más de 12 millones de euros en esta legislatura, beneficiando a más de 400 personas a través de programas como "Joven Ocúpate" o talleres de empleo.

¿Cómo van las obras del colegio San José de Sotrondio?

Están en una primera fase de ejecución que se centra en la mejora integral de la fachada y la optimización de la eficiencia energética del edificio. En estos momentos, el colegio esun centro de acogida temporal debido a la actual emergencia migratoria, pero el objetivo final e irrenunciable, que el Ministerio de Inclusión mantiene como prioritario, es que se transforme definitivamente en un Centro Internacional de Refugiados. De todos modos, lo más importante es la respuesta de la ciudadanía de San Martín del Rey Aurelio, que ha demostrado su carácter solidario y acogedor. La principal preocupación de los vecinos no es que lleguen más o menos chavales al centro sino que cuándo se van a hacer las obras para que los migrantes estén en las mejores condiciones posibles.

¿Le veremos encabezando la lista del PSOE de nuevo?

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Eso lo tendrá que decidir el partido. En el equipo de gobierno no hablamos de las elecciones, hablamos de trabajar, trabajar y trabajar para cumplir el programa al 100%. Lo importante no es quién sea el candidato, sino que el proyecto socialista tenga continuidad para seguir transformando el municipio. Mi prioridad ahora es que los presupuestos de este año se ejecuten y den respuesta a las necesidades de los vecinos.