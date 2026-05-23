Una merluza, medio kilo de filetes y una zarzuela: alumnos del centro de FP de Imagen ofrecen una adaptación de "El barberillo de Lavapiés" en la plaza de abastos La Felguera (con este objetivo)

Pocas veces los clientes de los puestos de venta de un mercado se habrán topado con la representación de una zarzuela mientras piden en la charcutería cuarto y mitad de chorizo de León. La llamativa escena se vivió en la mañana de este sábado en la plaza de abastos de La Felguera, reconvertida durante media hora en improvisado escenario. La representación no se había anunciado previamente, con lo que el efecto sorpresa entre los comerciantes y sus clientes fue todavía mayor.

Asistentes a la representación.

La pieza elegida fue "El barberillo de La Felguera" adaptación al Langreo minero de principios del siglo XX de "El barberillo de Lavapiés". El autor de esa adaptación, y protagonista de la pieza en el papel del barbero Lamparilla, fue Jesús Fernández, alumno ovetense de segundo curso de Producción de Audiovisuales y Espectáculos en el centro de Imagen y Sonido (Cislan) de Langreo. "Se nos planteó un reto en clase de hacer un espectáculo para dinamizar la plaza de abastos y salió elegida la propuesta que yo hice. Cambiamos toda la ambientación para traer la trama a las cuencas mineras de hace un siglo. Es un zarzuela que dura casi dos horas y el reto fue reducir eso a media hora sin perder muchos números musicales y la esencia del argumento".

Un momento de la representación. / M. Á. G.

Fernández no estuvo solo. Lo acompañaron treinta personas. Participaron otros alumnos del Cislan (tanto en labores de producción como haciendo de actores), miembros del grupo de baile L’Enguedeyu y la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, coro residente del Festival de Teatro Lírico de Oviedo, del que Fernández forma parte.

Ayuda

También hubo ayuda externa como la prestada por Gerardo Tuñón, minero retirado que se metió en la piel de Emilio, trabajador de un pozo, a petición de su hija María, alumna del Cislan. "Llegó a casa y me dijo: ‘Papá, te necesito’, aunque hasta dos o tres días después no me dijo para qué era. Le dije que sin problema, aunque no sé yo, ahora ando algo nervioso", relató con humor Tuñón poco antes de empezar.

Las voces del coro tuvieron que imponerse al ruido de la cortadora de fiambre y los actores, sortear algún que otro carrito de la compra, pero la representación finalizó con una sonora ovación.

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La representación, vista desde el interior de uno de los puestos. / M. Á. G.

Cristina Coll, profesora del Cislan, destacó que "los alumnos gestionan desde cero todo lo que es el evento. De entre todas las propuestas, el Ayuntamiento eligió esta", indicó Coll, acompañada por José Antonio Vega, director Área de Transferencias de Metodología de Valnalón, y el edil de Promoción Económica de Langreo, José Antonio Cases.