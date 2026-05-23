Del mostrador a toda una vida de servicio: Mieres homenajea a una veintena de negocios que dotan de alma al comercio local

La Casa de Cultura de Mieres acogió la entrega anual de los premios de la Unión de Comerciantes del Caudal en un acto marcado por el ambiente festivo y de reconocimiento al esfuerzo del comercio y la hostelería de la comarca. La presidenta del colectivo, Loli Olavarrieta, fue la encargada de dirigir una gala en la que se puso en valor la trayectoria, la cercanía y la capacidad de adaptación de los negocios locales.

Socios destacados

En la categoría de "Comercio Asociado" recibieron su reconocimiento Electrodomésticos José Manuel, Estanco nº 2 Vega de Arriba, Frutería La Vega, La Botica de los Perfumes, Nanae Clean Beauty y Perfumería Frascos. Todos los premiados agradecieron el apoyo de la clientela y destacaron la importancia de seguir apostando por el comercio de proximidad.

En el apartado "Toda una Vida" se premiaron los 20 años de actividad de Entremanzanos, Entrepeñas, Infogrupo, Jaleo, Peluquería Espe y Vintage Bodas. También se reconocieron los 25 años de JL Arenas y los 30 años de Madrigal Textil, negocios ya convertidos en referentes del concejo.

La hostelería tuvo igualmente protagonismo con la distinción por los 20 años de La Peppa y La Posada de Bacus, además de los 30 años de La Consistorial.

Largas trayectorias

En la categoría de Jubilación recibieron homenaje Electrodomésticos José Manuel, Estanco nº 2 Vega de Arriba y Cafetería Eros, en reconocimiento a toda una vida de trabajo. El Premio al Mérito Empresarial recayó en Imprenta Cervantes por su trayectoria y compromiso con el tejido comercial mierense.