La poesía es la caña: Cenera (Mieres) brinda versos y cerveza en el exitoso festival Cervesía

Cenera está rodeada de frondosos bosques de castaño que con la brisa temprana parecen susurrar poemas. Con la tarde deslizándose sobre el valle, el paisaje se convierte en el mejor acompañante para una cerveza pausada. La Asociación Cultural Serondaya ha integrado estos disfrutes en el festival Cervesía, que se celebró este sábado en la localidad mierense con gran éxito de público.

Uno de los puestos literarios del festival. | D. M.

La principal localidad del acogedor valle de Cuna y Cenera se transformó durante toda la jornada en un punto de encuentro para amantes de la cerveza artesana, la literatura y la vida tranquila al ritmo del medio rural. El festival, impulsado por Serondaya, nació con la intención de unir dos placeres aparentemente distantes, pero profundamente vinculados a la conversación, la creatividad y el disfrute calmoso: la poesía y la cerveza.

Las caleyas, plazas y espacios abiertos de Cenera acogieron degustaciones de cerveza artesana, actividades culturales y momentos dedicados a la palabra escrita y recitada. Vecinos y visitantes llenaron el pueblo en una cita que combinó ambiente festivo con el encanto sereno de un entorno natural privilegiado, reforzando la identidad de este enclave del concejo de Mieres.

Referente cultural

El evento, de carácter gratuito, supuso además una nueva apuesta de Serondaya por convertir Cenera en un referente cultural ligado a la tradición, la innovación creativa y la convivencia comunitaria. La organización destacó la excelente respuesta del público en esta primera edición de Cervesía, que aspira a consolidarse como una propuesta singular dentro de la programación cultural del concejo.

Entre brindis, versos, música suave y conversaciones bajo un cielo veraniego, Cenera encontró este sábado una fórmula sencilla para celebrar la llegada del buen tiempo: "Es bueno detener el reloj, compartir y disfrutar despacio de un paisaje que invita a quedarse", destacaron los organizadores.

El encuentro dejó también momentos de intercambio entre productores artesanos, poetas invitados y público, generando un ambiente cercano, participativo y festivo que refuerza la proyección cultural de la iniciativa. La jornada concluyó con un sentimiento común de satisfacción y deseo de continuidad en futuras ediciones.