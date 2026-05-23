El PSOE se conjura en Urbiés para recuperar la Alcaldía de Mieres: Barbón insta a la agrupación a no "rendirse" y "construir el mejor proyecto político"
El presidente del Principado invita a no caer en el desánimo: «Rendirse no es una opción»
El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, llamó este sábado a la agrupación socialista de Mieres a «construir el mejor proyecto político» para recuperar la Alcaldía perdida en 2011 a manos de IU, formación que actualmente gobierna con mayoría absoluta. Lo hizo durante la fiesta anual del PSOE mierense, celebrada en el restaurante Casa Nando de Urbiés.
Barbón subrayó que el PSOE sigue siendo la principal fuerza política en el concejo en las grandes citas electorales. «En las elecciones autonómicas en Mieres ganamos, en las elecciones generales ganamos y en las elecciones europeas ganamos», recordó, convencido de que «hay que dar con esa tecla» para volver a gobernar el municipio en 2027. «Todos los mimbres están dispuestos. Hay que ir a ganar para que en las próximas elecciones recuperemos la Alcaldía».
El presidente del Principado reivindicó además la historia del socialismo en las cuencas mineras y aseguró que el partido «ha sobrevivido a todas las épocas de la historia» gracias a su militancia. También defendió la acción del Gobierno asturiano y apeló a no caer en el desánimo. «Rendirse no es una opción», repitió en varias ocasiones, antes de enumerar medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico en materia de educación, sanidad, transporte o empleo..
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